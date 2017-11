Sterke comeback Waterpoortshow Pluimvee & Konijnenvereniging Sneek e.o.

Sneek- Twee jaar lang was er een doodse stilte in de Sneker Veemarkthal, als we het over de beroemde Waterpoortshow van de Pluimvee & Konijnenvereniging Sneek e.o. hebben. Vanavond gingen de deuren voor de ruim honderd jarige vereniging ( ‘since 1912’) weer wagenwijd open voor het publiek.

“De hal is opknapt en wij kinne gelokkich wer jierren foarút”, vertelde een enthousiaste en trotse voorzitter van dePKV Sneek e.o. “No is it saak om it públyk wer werom tekrijen. Twa jier hawwe wij stilstien en stilstân is achterúgong. It fertrouwen yn dizze tetoanstelling moat werom wûn wurde en dêr dogge wij as bestjoer ús bêst foar. It is in prachtige show dy’t wij hjir biede. De opstelling is goed oer neitocht en der binne mar leafst 1177 beesten ynbrocht.”

Terwijl de voorzitter ons gastvrij door de hal leidt, zien we cavia’s in alle soorten en maten, van zeldzame lila cavia’s tot beige exemplaren. Heico Bosma, de zoon van de preses laat vol trots een beige cavia zien. Voordat het beestje op de foto gaat moet Heico de cavia eerst even ‘stellen’.

“Sjoch hjir sitte de Serama kypkes”, wijst Bosma als we naar de allerkleinste kippen kijken. Het is een kippenras dat zijn oorsprong kent in Maleisië. Daar zou het ontstaan zijn uit het kruisen van Japanse en Maleisische krielen, zo leren we.

Hans de Boer, eigenaar van hoveniersbedrijf Galanthus uit Hommerts is vanavond ook aanwezig met z’n twee kinderen. Johannes en Floorke kijken hun ogen uit bij de grote Brahma kippen. Deze hoenders komen oorspronkelijk uit het Brahmaputragebied. De Boer is ook verantwoordelijk voor een tijdelijke vijver in de Veemarkthal. Het ziet er prachtig uit!

De Waterpoortshow is morgen vanaf 10.00 tot 22.00 uur te bezichtigen en ook zaterdag is er nog gelegenheid om het pluimvee en de konijnen te aanschouwen. Dan gaan de deuren van de Veemarkthal ook om 10.00 uur open en sluit de show om 15.30 uur.