CDA en Groen Links winnaars van gemeenteraadsverkiezingen SWF

Sneek- Het CDA in SWF was de grootste partij al in Súdwest-Fryslân en blijft dat ook. Sterker nog, het CDA is nog groter geworden dan het al was. De partij van lijsttrekker Maarten Offinga gaat van 10 naar 11 zetels. Meteen nadat burgemeester Hayo Apotheker om 23.00 uur de uitslag bekend maakte knuffelde Maarten Offinga zijn collega wethouder Gea Akkerman hartstochtelijk. Ook bij de PvdA ging er een golf van opluchting door de zaal toen bekend werd dat zij met zes zetels,de tweede partij blijft in de fusiegemeente. De PvdA behield haar zes zetels. De FNP handhaafde zich eveneens met 5 zetels.

Allemaal blijde gezichten bij de VVD, die een zetel winst behaalde, van drie naar vier. Nog een winnaar was Groen Links die van een zetel naar drie gaat in de komende raadsperiode. De CU bleef in zetel aantal gelijk, de partij behoudt haar twee zetels. Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Coalitiepartij D66 moest een veer laten, de partij van lijsttrekker en wethouder Mirjam Bakker leverde een zetel in: van drie naar twee. Gemeente Belangen/Totaal Lokaal kon de hooggespannen verwachting niet waar maken. De lokale partij verloor een zetel en keert met drie zitten terug in de raad. De SP was de grote verliezer en ging van drie naar 1 zetel. De Partij van de Bestand en nieuwkomer JONG behaalden geen zetels.

Op de foto Henk van der Veer, de gelukkige Maarten Offinga en Gea Akkerman