Brug Worp Tjaardastraat klaar, Goeman Borgesius voor de Kerst

Sneek – Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de bruggen aan de bruggen in Sneek op de Worp Tjaardastraat, Goeman Borgesiuslaan en met de riolering in de Noorderhoek. De de ergste overlast is voorbij, want de brug op de Worp Tjaardastraat is inmiddels weer open en de andere brug gaat voor de kerstdagen weer open voor het verkeer. In 2018 wordt die brug nog enkele dagen afgesloten voor de afwerking van de voegen.

De rioleringswerkzaamheden voor het eerste deel van de Noorderhoek duren tot de eerste helft van 2018. In de tweede helft van 2018 wordt het rioleringswerk van de rest van de wijk afgerond.

Waarom gebeuren de werkzaamheden gelijktijdig?

Rond de zomer is de ernstige betonschade aan de bruggen ontdekt. Deze betonschade moest zo snel mogelijk worden hersteld. Het was nog mogelijk om beide bruggen voor het einde van het jaar te herstellen. Maar om dat mogelijk te maken, moesten de bruggen voor drie weken gelijktijdig worden gestremd. Dit is vooraf ook afgestemd met de nood- en hulpdiensten. Ook de rioleringswerkzaamheden stonden gepland vanaf de zomer. Doordat er leveringsproblemen met het materiaal waren, liep dit uit en kruisten de werkzaamheden elkaar.