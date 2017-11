Tegenvallende opkomst bij verkiezingen Súdwest-Fryslân

Sudwest-Fryslân – De gemeenteraadsverkiezing is in volle gang. Mensen vanuit elke uithoek van de gemeente Súdwest-Fryslân brengen vandaag hun stem uit. Het feit dat er nieuwe dorpen bij Súdwest-Fryslân gevoegd zijn, maakt deze gemeenteraad verkiezing extra speciaal. Tijd om polshoogte te nemen.

In Wommels heerste er een vrolijke sfeer in het stemlokaal. Drie enthousiaste mensen verwelkomden ons en deelden graag hun mening over de nieuwe situatie. Van zo’n grote gemeente was men in eerste instantie niet een groot fan. Maar aan de andere kant overheerste het gevoel dat wanneer de mensen uit Wommels er ook echt bij horen en mee kunnen beslissen, de herindeling met Súdwest-Fryslân gezien de omstandigheden de beste oplossing was, aangezien het niet te vermijden was. Met 6 steden en 74 dorpen (en in januari 89 dorpen) is Súdwest-Fryslân de grootste gemeente van Nederland.

De volgende stop was bij de voetbalclub SDS, waar het stemlokaal van Easterein gevestigd was. Wederom drie enthousiaste stemmers op het stembureau die ons vertelden dat de nieuwe situatie wel degelijk leefde in Easterein. Men was enigszins bang ‘kopje onder’ te gaan in het grote geheel. Ze vertelden ons: “we hadden altijd korte lijntjes met de gemeente Littenseradiel, nu zal dit wel heel anders worden”. Ze zijn benieuwd hoe een en ander uit gaat pakken. Maar het weerhield ze zeker niet om te stemmen.

In Heeg, voorheen onderdeel van Wymbritseradiel en van meet aan dus een dorp van de gemeente Súdwest-Fryslân leefde de verkiezing niet echt. We zijn blij dat de 15 nieuwe dorpen erbij zijn gekomen, maar heel veel groter hoefde het ook weer niet van de inwoners van Heeg.

Over het algemeen was de opkomst lager dan verwacht bij de drie stembureaus. Dit zal te maken hebben met het feit dat er geen landelijke verkiezingen waren. Hier waren de medewerkers van alle drie de stembureaus het over eens.