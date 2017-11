Phéron Memory Box bij verlies baby

Sneek – Afgelopen jaar overleden voor, tijdens of na de bevalling, gemiddeld meer dan vijf baby’s per dag in Nederland. Phéron helpt om ouders en naasten te steunen en in beweging te brengen bij het verlies én afscheid van een baby. Dit doet zij onder andere door ook in het Antonius Ziekenhuis Sneek memory boxen aan te reiken. De medewerkers van de kraamafdeling reiken deze box uit aan de ouders.

De box is een liefdevolle geste. In de box zitten troost- en herinneringsitems om ouders direct te steunen vlak na het overlijden van hun kindje. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een kleiset voor handafdrukjes, een bewaardoosje of een gehaakte knuffel. In de korte periode van verlies en afscheid nemen, zijn juist deze hulpmiddelen waardevol. Ook in een later stadium.

Phéron is opgericht door Paul Struik en Sharon Gajadin. Na een voorspoedige, voldragen zwangerschap overleed hun kindje Phéron voor de geboorte . Zij ervoeren dat in een periode van afscheid veel zaken geregeld moeten worden en dat er zoveel onduidelijkheden zijn, dat er onbewust niet genoeg tijd is om de geboorte en herinneringen vast te leggen, terwijl dit juist zo belangrijk is voor het verwerken en dragen van zo’n groot verlies in een later stadium. Mede hierdoor hebben zij besloten om Stichting Phéron op te richten. De Stichting is ANBI gecertificeerd en afhankelijk van donaties en sponsoring. Voor meer info: kijk op www.stichtingpheron.nl