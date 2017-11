Ingezonden: Bomenkap rond kerkhof in Sneek

Sneek – Tot mijn verbazing zag ik vorige week dat alle bomen rond het kerkhof aan de Worp Tjaardastraat in Sneek op de nominatie staan om gekapt te worden. Op elke boom staat een wit kruis.

Hier broeden elk jaar kolonies met Roeken in. Roeken zijn beschermde vogels. Ook broeden er elk voorjaar roofvogels. Ik begrijp deze aankomende kap niet want de bomen zijn verder ook niet ziek. Hierop heb ik iemand getipt die dit bij de Vogelwacht neer heeft gelegd. De Vogelwacht gaf de reactie : De bomen zijn toch al 50 jaar oud en de Roeken vinden wel een ander plekje. Beetje teleurstellende reactie vind ik dit van de Vogelwacht.

Nu is het zo dat er momenteel ontzettend veel bomen gekapt worden in Sneek, in Zuidwest Friesland is namelijk geen kapvergunning meer nodig. Deze kap wordt nauwelijks gecompenseerd qua groen. Vlak bij mij in de nieuwbouw in de Noorderhoek wordt ook een Es gekapt met daarin een vleermuis verblijf. Dit is opgehangen als compensatie voor alle vleermuisplaatsen die verdwenen zijn door de nieuwbouw, ook vleermuizen zijn beschermde dieren.

Op de Kerkhoflaan is al veel gekapt, de Plataan boom aan de Worp Tjaarda straat, de Parallelweg komt ook aan de beurt, in de Waling Dijkstra straat is al veel gekapt, dit allemaal recent. Er bestaat toch ook nog zoiets als sfeerbepalend beeld in mijn optiek, dit ontstaat onder andere door groen en bomen. Ook wordt er te weinig rekening gehouden met de dieren die het van dit sfeerbepalende groen moeten hebben. Mijn mening is dat de bomen rond het kerkhof horen en de Roeken ook. Dit bepaalt de sfeer van de straat en het kerkhof maar ook het lot van deze vogels komend voorjaar. Er wordt te makkelijk gekapt in mijn ogen.

Petra Heijnis