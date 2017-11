De bal rolt weer …. voorbeschouwing 26 november 2017

Sneek- Hieronder de voorbeschouwingen van de voetbalwedstrijden waar de Sneker Zondagclubs bij betrokken zijn.

De Bataven – Sneek Wit Zwart

​Zondag 26 november 2017 – aanvang 14.00 uur

​Sportpark Walburgen – Gendt

Het was al weer zijn achtste van het seizoen en misschien wel de belangrijkste. Want dankzij treffer nummer acht van Gerben Visser won Sneek Wit Zwart afgelopen zondag met 2-1 van Hollandia en dat voelde na drie nederlagen op rij toch als een soort van bevrijding. Met die zege sprong de ploeg van trainer Germ de Jong op de bagagedrager van de middenmoot en op datzelfde fietsonderdeel zit ook De Bataven en dat is komende zondag de tegenstander van de wit-zwarten.

​De Bataven heeft zich in de voorbije jaren tot een stabiele hoofdklasser ontwikkeld. Sinds de entree in het seizoen 2012-2013 eindigde de club uit Gendt steevast in de middenmoot en bleef men weg van de linke plekken. Aan de andere kant kende men in die jaren ook weinig uitschieters naar boven. Alleen in het seizoen 2015-2016 pakte De Bataven een periode, maar de stap hogerop bleef uiteindelijk uit. Dit seizoen kende men op Walburgen een weifelende start. In de eerste vijf wedstrijden werden slechts twee punten vergaard, maar na twee opeenvolgende overwinningen op resp. MSC en Alphense Boys kropen de oranjehemden langzaam weg van de gevarenzone. Vervolgens werd nipt van Heerenveen verloren, waarna DHC op een kansloze nederlaag werd getrakteerd en in de derby tegen Jong Achilles ’29 met 4-4 gelijk werd gespeeld. Afgelopen zondag tenslotte bleek Achilles 1894 in Assen een klein maatje te groot voor de formatie van trainer Rob Bouma en na die nederlaag scheidt alleen het doelsaldo de Gendtenaren en de Snekers.

Qua doelsaldo zijn de Snekers toch wel afhankelijk van de al genoemde Gerben Visser die – en we delen wat dat betreft de mening van Sneek-watcher Niels Engelmoer – als debutant op hoofdklasseniveau meer dan uitstekende statistieken kan overleggen. Of die statistieken zondag wijziging ondergaan, blijft afwachten. In ieder geval zal Sneek Wit Zwart zich moeten instellen op een ploeg die na het verlies in Assen iets recht te zetten heeft. Een ploeg die in thuiswedstrijden tegen Sneek Wit Zwart bovendien goede rapportcijfers kan overleggen. In het seizoen 2013-2014 werd het 4-0 in het voordeel van De Bataven en een jaar later, toen Sneek Wit Zwart in de hoofdklasse de titel veroverde, trok de thuisclub met 3-1 aan het langste eind. Alleen vorig seizoen hielden de wit-zwarten aan het bezoek aan Gendt een punt over. De optimisten onder ons zullen aanvoeren, dat daar een stijgende lijn inzit, maar dat neemt niet weg dat het lastig zal worden om zondag met een resultaat uit Gendt te vertrekken, tenzij Gerben Visser …… al leggen we daarmee waarschijnlijk te veel druk op de schouders van de pinchhitter.

LSC 1890 – Sint Annaparochie

Zondag 26 november 2017 – aanvang 14.00 uur

​Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

De ploeg van trainer Eric van der Meulen kreeg in en tegen Peize meer dan een handvol kansen. Het gebrek aan productiviteit brak de Snekers echter opnieuw op, al gebeurde dat met een gelijkmaker in “the dying seconds of the game” pas laat in de wedstrijd. Niettemin liet LSC 1890 met het 1-1 gelijkspel twee dure punten liggen, want anders was de aansluiting met de middenmoot nagenoeg tot stand gebracht. Nu bleven “the Blues” toch een beetje tussen de wal en het schip in hangen en om de wal te beklimmen, krijgt een overwinning meer en meer het karakter van een “moetje”. De eerste kans om dat moetje te realiseren doet zich komende zondag voor, waneer Sint Annaparochie de tegenstander is.

De ploeg uit de “Kleihoeke” was jaren een vaste waarde in twee K, maar in het seizoen 2014-2015 daalde Sint Anna nadat een beslissingswedstrijd tegen GSAVV Forward nog met duidelijke cijfers was gewonnen, via de nacompetitie af naar de derde klasse. In die klasse werd nog geen jaar later middels de titel het verloren gegane terrein heroverd en in het eerste seizoen na de terugkeer bleef de hoofdmacht net buiten de zorgen.

Die zorgen lijken in dit seizoen niet aan de orde. Na acht speelronden staat de ploeg van trainer Sido Postma die als enige tot nu toe de gedoodverfde kampioen SC Stadspark een nederlaag toebracht, met twaalf punten op een keurige zesde plaats. Het merendeel van die punten (negen) werd overigens op Sportpark de Waaie behaald. Uit presteerde Sint Annaparochie echter minder en werd alleen van nummer voorlaatst MKV ’29 gewonnen. Die prestaties wekken de indruk, dat de zwart-witten thuis toch een andere ploeg zijn dan wanneer men de gemeentegrens oversteekt. Dat beeld ziet men terug in de resultaten in de seizoenen tussen 2012 en 2015, want in die periode wist Sint Annaparochie in Sneek niet één keer te winnen.

Die uitbalans opent voor LSC 1890 mogelijkheden. Bovendien zal het aan de motivatie niet liggen, want niets en niemand aan de Leeuwarderweg wil natuurlijk van de voormalig assistent-trainer verliezen. Alleen moet de “squadra azzuri” dan wel zuiniger met de mogelijkheden omspringen dan tegen Peize, toen Marco da Silva als enige de trekker wist over te halen. Het zal dus scherper en het liefst met scherp moeten, wil LSC 1890 zondag het “moetje” al realiteit laten worden.

vv de Wâlden – Black Boys

​Zondag 26 november 2017 – aanvang 14.00 uur

Sportcentrum Op de Skieding – Damwoude

Black Boys genoot afgelopen zondag rust, want het veld op Sportcentrum Schuttersveld liet vanwege de regenval voetbal niet toe. Hoewel de Zwartjes in het beker-/inhaalweekeinde ook al niet in actie kwamen, kwam die rust misschien wel goed uit. In ieder geval bood die na de voorbije speelronden waarin men tegen een paar forse tikken aanliep, tijd voor bezinning en om met andere woorden, zondag tegen v.v. de Wâlden met een schone lei te beginnen.

De Wâlden haalde vorig seizoen na een wedloop met o.a. Sint Jacob en Blue Boys de titel binnen en debuteert dit seizoen in de vierde klasse A. Debuteren is niet het juiste woord, want een aantal seizoenen terug, waren de buren van Broekster Boys ook al eens van de partij. Destijds bleek de hoofdmacht niet opgewassen tegen “het geweld” in de vierde klasse en viel al vroeg in het voorjaar het doek. Vervolgens schuurde men in de vijfde klasse twee seizoenen tegen de top aan om vorig seizoen zoals hiervoor al werd vermeld, middels het kampioenschap terug te keren.

Het is een understatement om te veronderstellen, dat de ploeg van trainer Wim Huizing in vier A opnieuw een moeilijk seizoen tegemoet gaat. In de eerste acht wedstrijden vergaarde men slechts zeven punten. De prestaties van de ploeg uit Damwoude zijn bovendien zeer grillig, want de punten werden verrassend genoeg behaald tegen tegenstanders die bij de kenners hoger in aanzien staan. Zo werd op de openingsdag met ruime cijfers van Dronrijp gewonnen en begin november wist men in Oldeboorn de club van die naam te verslaan. Het zevende punt tenslotte werd uit bij voormalig derdeklasser ONB bijgeschreven. Daaruit zou men voorzichtig kunnen concluderen, dat men tegen voetballende ploegen blijkbaar beter uit de voeten kan dan tegen de op de counter loerende tegenstanders.

​Wat dat betreft verschilt De Wâlden niet zo heel erg veel van Black Boys. De “All Blacks” kunnen het door de bank genomen voetballend heel goed bijbenen. De ploeg die doorgaans het spel maakt, heeft het echter ook moeilijk met tegenstanders die een lange halen, gauw thuis-speelwijze hanteren. Dat bleek dit seizoen al diverse keren, maar als de hiervoor geopperde veronderstelling klopt, dan wordt het zondag een andere wedstrijd. Eentje die op voetbalkwaliteit wordt beslist en als dat bewaarheid wordt, dan krijgt Black Boys op zeker mogelijkheden om drie punten op de schone lei bij te schrijven.

Bron: www.pengel.weebly.com