De bal rolt weer …. voorbeschouwing 25 november 2017

Sneek-Het afgelopen weekeinde bracht wisselende resultaten met zich mee. ONS Sneek verloor van ASWH, waarbij de wedstrijd tot de tweede gele kaart voor Ale de Boer nog alle kanten op kon. Sneek Wit Zwart sleepte door een late treffer van Gerben Visser tegen Hollandia op de valreep een overwinning uit het vuur, terwijl LSC 1890 in en tegen Peize op dezelfde valreep twee hele dure punten liet liggen. Waterpoort Boys tenslotte ontsnapte tegen TOP ’63 ook al op het nippertje dankzij twee treffers van Patrick Bles aan een nederlaag.

Komende zaterdag kent Sneek een volle agenda, want ONS Sneek, Waterpoort Boys en Sneek Wit Zwart ZM werken allemaal een thuiswedstrijd af. De oranjehemden ontvangen met ACV een oude bekende en dat geldt ook voor Sneek Wit Zwart ZM, dat als gastheer van SV Hielpen optreedt. Waterpoort Boys krijgt bezoek van de Wâlde en hoewel dat geen onbekende is, omvat de recente historie tussen die clubs slechts één bekerduel. Ook op zondag staan er een aantal duels tussen oude bekenden op het programma. Zo treft Sneek Wit Zwart in Gendt de Bataven, terwijl LSC 1890 Sint Annaparochie ontvangt. Black Boys tenslotte reist naar Damwoude voor het duel met De Wâlden en dat is ondanks de confrontaties uit de vorige eeuw voor de “Equipo Negro” toch een beetje een vreemde omgeving.Hieronder eerst de voorbeschouwingen van de Sneker Zaterdagclubs, zondagclubs volgen later.

ONS Sneek – ACV

Zaterdag 25 november 2017 – aanvang 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

ONS Sneek slaagde er afgelopen zaterdag niet in om de prima prestatie tegen DOVO een vervolg te geven en verloor met ruime cijfers. Die kwamen echter pas tot stand nadat Ale de Boer die eerder al een strafschop veroorzaakte, zijn tweede gele kaart kreeg en er dus met rood vanaf moest. Daarvoor stond ONS Sneek tegen ASWH weliswaar met 2-1 achter, maar kon het nog alle kanten op. In ieder geval waren de Snekers tot dat moment niet de mindere en met dat gegeven in de achterzak, wacht zaterdag de confrontatie met ACV.

​ACV nam vijf seizoenen achter elkaar deel aan de nacompetitie om promotie naar de Topklasse c,q, derde divisie, maar iedere keer sneuvelde de ambitieuze grootmacht uit Assen in het zicht van de haven. Vorig seizoen werd in de hoofdklasse B echter het kampioenschap behaald en ging de lang gekoesterde wens dan eindelijk in vervulling.

in de inmiddels tot derde divisie getransformeerde Topklasse doet de “rookie” het tot nu toe met veertien uit twaalf naar behoren. Die punten werden overigens wel allemaal op Sportpark het Stadsbroek behaald, want in uitwedstrijden staat de teller nog op nul en werd zelf nog maar één keer doel getroffen. Thuis tikt ACV echter bijna een gemiddelde van drie treffers per wedstrijd aan, waarbij een niet onaanzienlijk deel van de productie door Romano Djababoe werd verzorgd. Djababoe heeft echter recent besloten om aan zijn studie prioriteit toe te kennen en om bij ACV te stoppen. Dat betekent weliswaar een gevoelige aderlating, maar de selectie van trainer Fred de Boer bevat met o.a. Haaye Feenstra, Marco van der Heide (ex Sc. Cambuur), Marcel Seip (ex Sc. Heerenveen), Guus de Vries (ex Fc. Emmen) en Joël Wagenaar nog altijd genoeg kwaliteit en routine. Die is zoals hiervoor al werd vermeld, nog niet toereikend geweest om op vreemde bodem punten te vergaren, maar dat moment komt om maar eens een oude voetbalwijsheid uit de kast te halen, steeds dichterbij.

ONS Sneek mag zich op basis van die statistieken dan ook niet op voorhand al rijk rekenen, want dan zou men wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen. De Snekers moeten en misschien nu wel meer dan ooit gewoon top zijn. Meer dan ooit? Ja, omdat de wedstrijd tegen ACV de mogelijkheid biedt om het achterlicht van de middenmoot in het vizier te houden. Immers bij winst komt de brigade van trainer Chris de Wagt in ieder geval in de buurt van ACV en kan men mogelijk op gelijke hoogte komen met concurrenten als ASWH en Scheveningen. Dat moet dan weliswaar gebeuren zonder Ale de Boer, omdat die na zijn “Platzverweis” in Hendrik-Ido-Ambacht automatisch geschorst is, maar de selectie beschikt zonder hem over genoeg capaciteiten om daaraan uitvoering te geven.

Waterpoort Boys – de Wâlde

​Zaterdag 25 november 2017 – aanvang 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Trainer Janco Croes had afgelopen zaterdag een gelukkige hand van wisselen. Invaller Patrick Bles zorgde er met twee treffers namelijk voor, dat Waterpoort Boys aan de derby tegen TOP ’63 nog een punt overhield en dat de ongeslagen status van de laatste weken werd behouden. Die status bestaat echter louter en alleen uit remises en dat schiet niet echt op. De Wéé Péé Béé is dan ook nog steeds voorlaatste en heeft dringend een overwinning nodig om de ploegen op de plekken boven hen in het nekvel te grijpen. Tot die ploegen behoort de tegenstander van komende zaterdag in ieder geval niet, want De Wâlde mag “zur Zeit” samen met Oudehaske en Willemsoord tot de toonaangevende clubs in drie A worden gerekend.

De ploeg uit Oudega, Elahuizen en Kolderwolde stoomde na het kampioenschap in de vierde klasse in het seizoen 2012-2013 in één keer door naar de tweede klasse. Op dat niveau gaf de geel-groene formatie drie seizoenen lang acte de présence. In de eerste beide seizoenen eindigde De Wâlde in de middenmoot, maar in het derde seizoen moest men de status van tweede klasser prijsgeven. Dat gebeurde na een dramatische eerste seizoenshelft, waarin de hoofdmacht twaalf keer verloor en slechts één keer gelijk speelde. Hoewel het na de winter aanmerkelijk beter ging, wist men die start uiteindelijk niet meer goed te maken. Dit seizoen lijkt men echter hard op weg om het verloren gegane terrein weer te heroveren, want de ploeg van trainer Kerst Heida staat met achttien uit acht tweede en is als enige in drie A nog ongeslagen. De Wâlde mag dan ook gerust als kampioenskandidaat worden bestempeld.

Waterpoort Boys wacht zaterdag dan ook geen eenvoudige klus en zal het beste uit zichzelf moeten halen om tegen die kandidaat een goed resultaat neer te zetten met de laatste fase van het duel met TOP ’63 als referentiekader. Weten de Croes’ Babes daarbij aan te haken, dan hoeft de klus voor Waterpoort Boys niet in de categorie ‘onmogelijk” te vallen, te meer omdat Waterpoort Boys in het verleden in duels met topploegen niet zelden gelijkwaardig was. Hoewel men daar niet zo veel mee opschiet, neemt dat niet weg, dat men nu op de geel-blauwe kant van het Schuttersveld blind voor een puntje zal tekenen.

Sneek Wit Zwart ZM – SV Hielpenzaterdag

25 november 2017 – 15.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

De pitch in Woudsend was afgelopen zaterdag niet goed genoeg om te voetballen en dus kwam de trotse lijstaanvoerder van vijf A niet in actie. Van de naaste belagers verschenen zowel MSC als SC Boornbergum ’80 wel aan de aftrap. Het duel tussen laatstgenoemde club en IJVC werd vanwege een blessure van de leidsman echter bij een 1-0 stand in het voordeel van de Kipmansjes gestaakt.

Dat duel wordt op 16 december a.s. uitgespeeld, terwijl de wedstrijd tussen Woudsend en Sneek Wit Zwart ZM eerst op 24 februari van het volgend jaar wordt ingehaald. Het duel van komende zaterdag tussen ZET EM en SV Hielpen zal normaliter niet op de inhaalagenda van de KNVB verschijnen, omdat de plastic mat van Tinga het decor is en het al raar moet lopen, wil die wedstrijd niet doorgaan.

SV Hielpen speelt al sinds mensenheugenis in de vijfde klasse en had in dit decennium nooit uitzicht op een hoge klassering. Een negende plek in het seizoen 2015-2016 was het beste resultaat voor de sympathieke club en in dat seizoen wist men Sneek Wit Zwart ZM in eigen huis op 2-2 te houden. Die bescheiden rol wekt overigens geen verbazing, want het ontbreekt de club uit de kleinste stad van Friesland aan voldoende aanwas en als die er al is, dan zoeken de beteren vaak hun toevlucht bij clubs in de omgeving. Het voetballeven in Hindeloopen is dan ook niet eenvoudig en dat blijkt dit seizoen weer. De competitiestart was met zeven uit vier nog alleszins redelijk, maar bij die zeven punten is het vooralsnog gebleven. De laatste drie wedstrijden gingen allemaal en ook nog eens met dikke cijfers verloren en dergelijke cijfers zal trainer Rinze Idzinga voorafgaand aan het duel met de kanonniers van Sneek Wit Zwart ZM opnieuw vrezen.

Immers het is – en dat is in de voorbije weken al vaker opgemerkt – niet de vraag, of Sneek Wit Zwart wint, maar met hoeveel? De situatie op Tinga staat dan ook in schril contrast met die op de Meenschar. Daar waar SV Hielpen moeite heeft een volwaardige A-selectie op de been te brengen, trok ZET EM bij wijze van spreken de voorraadschuur van de zondagtak leeg. Die greep heeft tot nut toe geen windeieren gelegd. De Snekers werden zonder dat er ook maar één bal getrapt was, als de gedoodverfde kampioen aangemerkt en hebben die rol tot nu toe met 21 uit zeven volledig waargemaakt. Bij het vervullen van die rol ligt het dan ook niet in de lijn der verwachting, dat Sneek Wit Zwart ZM zaterdag de tekst kwijt zal raken. Integendeel, de formatie van Niels Boot en Fred Lodewijk zal naar verwachting gewoon een nieuwe zege bijschrijven. De vraag is alleen met hoeveel.

Bron: ww.pengel.weebly.com