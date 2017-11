VC Sneek heren 1 zet goede spel door

Sneek – Op zaterdagmiddag 18 november rond de klok van half 5 kwam VC Sneek midspeler Redmer Huitema op een stokpaard de zaal binnen hobbelen, de toon was gezet. Er moest door het eerste herenteam van VC Sneek in de tweede divisie worden gespeeld tegen heren 1 van Side-Out uit Slagharen, u mag zelf invullen wat het stokpaardje daarmee te maken heeft. Sneek had hoe dan ook de overhand en won met 3-1.

De mannen van trainer Marnick van Lith zitten lekker in hun vel en trainen keihard voor iedere wedstrijd. Dit was zaterdag dan ook terug te zien in de wedstrijd waar Sneek het in de eerste set lastig had tegen de fanatiek startende mannen van Side-Out. Sneek probeerde wat het kon maar Side-Out bleef hard werken en dit resulteerde in een setstand van 19-25.

In de tweede set deed Sneek er een schepje boven op en dwong het Side-Out tot het inzetten van de achtervolging. Jelco Sikma kon de aanvallers goed bereiken die een paar harde aanvallen lieten zien. Doordat Sneek constant de druk hield op de passlijn van de mannen uit Slagharen ontstonden er wat slordigheden in het spel van Side-Out. Sneek trok de goede lijn door en haalde de set binnen met 25-20.

De start van de derde set was zo goed en overtuigend dat er bij de eerste time-out van Side-out een tussenstand op het scorebord stond van 6-0. Sneek ging door en bleef goed verdedigen en ook de driemans blokkeringen kregen het gewenste resultaat. Jorn Meijer en Rowan Heikoop sloegen de ballen vanaf de driemeter lijn hard binnen. Jan Schurer werd aangespeeld op de belangrijke momenten en hij wist deze ballen ook direct te scoren. De set werd met duidelijke cijfers gewonnen. 25-14.

Bij aanvang van de vierde set werd er gehamerd om de lijn van de derde set door te zetten. In het veld gingen de punten vervolgens om en om naar de beide teams. Eenmaal boven de 20 in de ‘big points’ was het Sneek die de boventoon kreeg. Klaas-Jelmer Hoekstra wist met zijn overtuigende blokkeringen de nodige punten voor Sneek te winnen. Vanaf de tribune werden de heren flink aangemoedigd door dames 1 en 2 van de club die later tegen elkaar uitkwamen in de nationale beker. Mede door deze support haalde Sneek de set binnen op 29-27. Al met al een goede wedstrijd waarin het duidelijk was dat de winst niet uit de lucht komt vallen en dat Sneek hard moet blijven werken om zich in de top van de tweede divisie A te handhaven.

Komende week geen wedstrijd voor de mooie mannen maar op zaterdag 2 december 2017 zullen ze om 17:00 uur aantreden tegen Set Up uit Ijsselmuiden. Ook voorafgaand aan deze wedstrijd zal het nodige vermaak te volgen zijn via Facebook en Instagram. Het eerste herenteam van VC Sneek staat met 28 punten uit zeven wedstriijden riant aan kop van de tweede divisie.