Súdwest-Fryslân tweede in verkiezing Schoonste Winkelgebied

Sneek – De gemeente Súdwest-Fryslân is als tweede geëindigd in de categorie ‘Middelgrote gemeente met Schoonste Winkelgebieden’ in de verkiezing van Schoonste Winkelgebied 2017. Dat maakte Nederland Schoon maandag bekend tijdens het Landelijk Zwerfafvalcongres ‘Het Rendement van Schoon’.

Voor de verkiezing zijn in de afgelopen maanden 612 winkelgebieden onderzocht in 88 gemeenten. Voor Súdwest-Fryslân waren dat de winkelgebieden van Bolsward, Workum en Sneek. Van alle 88 gemeenten scoorde Súdwest-Fryslân het beste op inrichting en architectuur, waardoor bezoekers er graag verblijven.

Wethouder Mirjam Bakker is trots op de prijs. “Hieruit spreekt waardering voor het werk van de medewerkers van onze teams reiniging, groen en handhaving. Die spannen zich in om het zwerfafval te verminderen.” Tegelijkertijd is de prijs ook een compliment voor “scholen, ondernemers en al die inwoners die vrijwillig zwerfafval opruimen”, zegt Bakker. “Zonder hen lukt het niet. Zwerfafval staat in de gemeente in de top-3 van ergernissen. Nu worden mensen zich steeds meer bewust van wat zwerfafval met de natuur en de leefomgeving doet. We zijn er nog lang niet, maar deze prijs is wel een teken dat we op de goede weg zijn.”



Twee keer in de prijzen

Het is voor de tweede keer binnen een week dat Súdwest-Fryslân in de prijzen valt. Uit het jaarlijkse onderzoek naar het aantal toiletten in de vijftig grootste gemeenten van Nederland kwam Súdwest-fryslân als beste uit de bus, met de meeste openbare toiletten per inwoner (waarkaniknaardewc.nl)

Over Stichting Nederland Schoon

Nederland Schoon wil zwerfafval in Nederland voorkomen en bestrijden. Met gerichte campagnes, onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies aan bedrijven komt de stichting in actie tegen zwerfafval. Het is de vijfde keer dat Nederland Schoon de verkiezing Schoonste Winkelgebied organiseert. Dit jaar ging gemeente Veenendaal er in de categorie middelgrote gemeenten met de winst vandoor en eindigde de gemeente Amstelveen als derde. Voor meer informatie: www.nederlandschoon.nl.