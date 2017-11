Student Friese Poort Sneek naar finale Skills Heroes

Sneek – Mark Jellema (19) uit Heerenveen heeft zich geplaatst voor de finale van de nationale vakwedstrijd Kok van Skills Heroes. Hij is derdejaars student Zelfstandig werkend kok bij ROC Friese Poort in Sneek. Mark Jellema kreeg vandaag te horen dat hij bij de acht beste koks in opleiding van Nederland hoort. Van 15 t/m 17 maart 2018 staat hij in de nationale finale van Skills Heroes in Zwolle. Vandaag werd hij in het zonnetje gezet op de Horeca afdeling in Sneek.

Kwalificatiewedstrijd kok

De kwalificatiewedstrijd voor de vakwedstrijd Kok vond vorige week plaats bij het Horzion College in Heerhugowaard. Maar liefst 28 studenten van verschillende mbo instellingen deden mee aan deze kwalificatiewedstrijd. De studenten moesten binnen vijf uur vier verschillende gangen en een amuse bereiden. Naast de beoordeling van de gerechten werd door de jury ook op planning en hygiëne in de keuken gelet. Vandaag ontving ROC Friese Poort bericht dat Mark Jellema met 82 van de 100 punten één van de acht finalisten is. ‘Dit bericht was voor mij écht een verrassing. Ik vind het geweldig dat ik bij de acht beste koks in opleiding van Nederland hoor en nu door mag naar de nationale finale in maart 2018. De komende maanden ga ik samen met mijn docent Gerard Voskuilen en mijn leermeester Nick Twickler van Het Ambacht in Heerenveen oefenen voor de finale. Ik wil natuurlijk graag de beste kok in opleiding van Nederland worden!’, vertelt Mark Jellema trots.