Programma Theater Sneek 29-11 tm 02-12

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Meeuw Jonge Theatermakers met My Bloody Family (14+)

Van je familie moet je het hebben. Een vader doodt zijn dochter. Dus doodt de moeder de vader. Dus wreekt de zoon de vader en maakt zijn moeder koud.

Meeuw Jonge Theatermakers komt dit seizoen met De Oresteia: het aloude drama van wereldformaat. Regisseur Carlo Scheldwacht neemt het onder handen met elf jonge spelers en brengt het terug tot een pocketversie met de vraag waar we al tweeëneenhalf duizend jaar mee worstelen: als iedereen die een klap uitdeelt er ook een verdient, waar houdt het dan op?

“Meeuw overtuigt en werkt nog lang door” Friesch Dagblad

“Oresteia relevant en bloedstollend” Leeuwarder Courant (*****)

Toneel // wo 29 november 2017 // 19.30 uur // € 16,00 — jongeren t/m 18 jaar zijn € 12,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400



The Blues Brothers met The Blues Brothers Approved

Het is één van de meest legendarische duo’s en de film is een absolute culthit. Maar nergens komen The Blues Brothers meer tot hun recht dan op het podium. Deze show heeft het allemaal: de grote hits, de vette muziek, de fantastische band, de Bluettes, de soul, de rhythm ’n blues, de gevoelige ballades en de danspassen en fratsen van de twee broers. Na het Engelse West End toerde deze show met veel succes door Europa en Amerika en is nu weer in ons land te zien. Je beleeft een onvergetelijke avond met deze swingende show.

They’re back… and on a mission!

Muziek // do 30 november 2017 // 20.15 uur // € 25,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Tryater met Wat Jo Wolle

Yn in tiid dat alle mieningen telle en se hieltyd hurder tsjin mekoar opbotse, komt Tryater mei in passend antwurd: in jûn dêr’t elkenien krijt wat hy of sy graach wol!

Tryater makket de ideale teaterjûn. Nóch mear as oars wurdt alles yn it wurk setten om it publyk it nei it sin te meitsjen. De ultime romantyske leafdessêne, in klucht mei doarren, in Fryske poëzyfoardracht of spektakel; alles is mooglik. It publyk kin foarôf oanjaan wat it graach sjen wol; de akteurs sille it spylje. As út in toverdoaze wurde de sênes delsetten. It wurdt firtuoas, lykas in revu dêr’t fan alles yn foarby komt.

Ynspirearre troch alle opfettingen en ideeën fan it publyk giet Tryater foar in ûnferjitlike jûn teater. Smout en smûk. En as it oan ús leit, komt dy ferlotting (mei ‘fette’ prizen) yn it skoft der ek.

“De fjouwer spilers krije en pakke de romte om sjen te litten wat se yn de marse ha” Leeuwarder Courant

“Een zeer dynamische en uitbundige voorstelling dus, waarin Tryater op een vermakelijke manier verschillende keuzes en meningen van het publiek belicht” Theaterkrant

Toneel // vr 01 december 2017 // 20.15 uur // € 17,00 // Noorderkerkzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Lenette van Dongen e.a. in VAMOS!

Alles achter je laten en vertrekken: wie heeft er niet ooit stiekem van gedroomd? VAMOS! is een musicalcomedy geïnspireerd op succesvolle tv-series als ‘Het Roer Om’ en ‘Ik Vertrek’. Drie vrouwen (Lenette van Dongen, Carolina Dijkhuizen, Cystine Carreon) maken die droom waar en grijpen de kans op een nieuwe toekomst met beide handen aan. VAMOS! Enkeltje Spanje por favor!

Zonder elkaar te kennen vertrekken de drie vrouwen naar de Spaanse zon. Hun koffers vol emotionele bagage pakken ze uit in een oude afgebladderde B&B, een spontane aankoop die er toch wel heel anders uitzag op de internetadvertentie. Daar begint het feest, maar ook de ellende. Zo spreken ze bijvoorbeeld geen woord Spaans. En dat blijkt heel onhandig in het land waar het woord ‘mañana’ is uitgevonden, gezien de ambitieuze verbouwingsplannen van de B&B. Wat gebeurt er als de dames de ‘verspaanste’ Nederlander Roelof (Johnny Kraaijkamp jr) tegen het lijf lopen? En lukt het ze hun levens weer glans te geven? VAMOS! laat gegarandeerd de Spaanse zon in jouw theater schijnen!

“Zomerse feelgood voorstelling” Telegraaf

“Als Johnny Kraaijkamp ten tonele verschijnt, breekt de zon door” Algemeen Dagblad

Musical // za 02 december (20.15 uur) en zo 03 december 2017 (14.30 uur) // € 38,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto Dan Rest (The Blues Brothers)