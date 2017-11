Pink Floyd show, Janne Schra en RATM in Bolwerk Sneek

Sneek – Fans van de mythische rockband Pink Floyd krijgen vrijdag 1 december de kans om hun songs op de beste manier vertolkt te zien. Het Italiaanse Big One is namelijk ’s wereld beste Pink Floyd tributeband. De band werd opgericht in 2005 en verwierf bekendheid door een serie thematische live shows die het Floyd universum prachtig weer wisten te geven.

De band stelt zich tot doel om de meest waarheidsgetrouwe versie van het geluid en de arrangementen van de Pink Floyd songs te maken. Ze gebruiken daarvoor vintage instrumenten en hebben de beste geluids-, licht- en videomensen in dienst.

Het repertoire van de band bestaat natuurlijk uit de meest populaire nummers van de Britse band, van de albums The Dark Side of the Moon, Animals, Wish You Were Here, en zo verder tot hun laatste hits als The Endless River.

Het concert in Het Bolwerk bestaat uit twee sets, de band zal eerst het album Animals integraal spelen, en in de tweede set staan de greatest hits van Pink Floyd centraal. Alles bij elkaar kun je een muzikaal en visueel spektakel verwachten van maar liefst tweeënhalf uur.

Janne Schra

Janne Schra kon nooit naar de kleine dansende lichtjes aan de overkant van het water kijken zonder te denken: ‘Zou het daar nog beter zijn? Leuker? Spannender?’ Als ze uitkeek over de Mississippi, op een strand met paradijsvogels zat, of met de tourbus langs een brug in Shanghai reed, altijd was er dat verlangen naar meer. Dat verlangen leverde een heleboel muziek op.

Na Room Eleven en Schradinova maakte ze soloplaten en werkte samen met heel uiteenlopende muzikanten. Janne trad op over de de hele wereld: op het Montréal Jazz Festival bijvoorbeeld, in Berlijn en in Tokyo. Ze kreeg een Zilveren Harp, gouden en platina platen en haar laatste studioalbum PONZO (2015) werd meteen na de release genomineerd voor een Edison en een 3voor12 Award.

Alle onrust, veranderingen, verhuizingen en verlangens belandden in een reeks nieuwe liedjes. Liedjes over planeten en alfamannen. Over vogels en naar Parijs rijden in je eerste auto. Uithuilen en uitzwaaien. Een dronken nacht in New Orleans en andere manieren van vluchten.

In februari 2018 verschijnen deze liedjes op haar nieuwe album. Op zondagmiddag 3 december speelt Janne de nieuwe (en oude) liedjes in de Noorderkerk.

Race Against the Machine

Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat het verpletterende debuutalbum van Rage Against The Machine verscheen. Een groep eredivisie-artiesten gaat daarom zondagmiddag 3 december samen deze muzikale mokerslag integraal uitvoeren.

Met gepaste eerbied, maar dezelfde woede brengen ze alle klassiekers. Van ‘Bombtrack’ tot ‘Fistfull of steel’ en natuurlijk ‘Killing in the name of..’

De ritmesectie bestaat uit zwaargewichten Tim van Delft en Jop van Summeren (De Staat). Gitarist Tom Sikkers (Daybroke, Brotherhood Foundation) levert het kenmerkende staccato gitaarspel. Zij leggen die strakke basis waarop verschillende zangers de messcherpe teksten van Zack De La Rocha spuwen.

Afwisselend zijn dit de frontmannen- en vrouwen: David Achter De Molen (John Coffey), Caroline Westendorp (The Charm The Fury), Roy Smolenaars (Memphis Maniacs), Marco Roelofs (Heideroosjes/STAVAST) en Jeroen Camerlynck (Fleddy Melculy).

Foto Melissa Verhoeven