Sint is een held in AZC, ook in Sneek!

AMSTERDAM – Het WOLKENTHEATER speelt in drie AZC’s in Friesland de nieuwe voorstelling SINTERFEEST 2017: zaterdag 2 december om 12:00 uur in AC Drachten, zaterdag 2 december om 15:30 in AZC Burgum en zondag 3 december om 12:00 uur in AZC Sneek. Vluchtelingenkinderen in de Nederlandse AZC’s weten alles over Sint: van school of van het Sinterklaasjournaal. Het is een hoogtepunt in hun alledaagse bestaan wanneer het WOLKENTHEATER met de Sint langs komt. Oer-Hollandse gezelligheid als doeltreffend middel voor integratie.

Doelstelling

Adrijan Siniša Rakić, directeur van het WOLKENTHEATER: ‘Het is hartverscheurend wanneer een kind niet meer kan glimlachen. Kinderen die na traumatische gebeurtenissen in zeer sobere omstandigheden verblijven helpen we met het herontdekken van de mooie en bruisende kant van het leven. Met onze activiteiten kunnen de kinderen met elkaar plezier maken en zich creatief uiten, kortom: zorgeloos kind zijn’.

Terugblik

Al meer dan twintig jaar speelt de stichting WOLKENTHEATER met passie, betrokkenheid en overtuiging theatervoorstellingen voor vluchtelingenkinderen. Oorspronkelijk is de stichting opgericht door een aantal naar Nederland gevluchte kunstenaars uit voormalig Joegoslavië. Tegenwoordig bestaat het gezelschap uit een bonte verzameling theaterdocenten, clowns, musici en poppenspelers en andere gedreven mensen uit de kunstwereld.

Samenwerking

SINTERFEEST 2017 wordt bedacht en uitgevoerd door Arno Huibers Theaterproducties i.s.m. Paul van der Heijden, Sabine Krol en Jochem Bosselaar. Arno Huibers: “Dit wordt het derde jaar van samenwerking met het Wolkentheater. Ieder jaar opnieuw zoeken we naar een nieuwe humorvolle en creatieve invulling van het Sinterklaasfeest zodat kinderen en hun ouders die eventueel langer in de centra verblijven toch weer een hele nieuwe voorstelling zien. Als clowns zijn we ieder jaar een herkenbare ‘rode draad’ zodat het voor jong en oud een feest wordt met veel subtiele humor en plezier. En geen kind zit voor eigen plezier in een AZC, dus gunnen we hen even die glimlach tot schaterlach.”