Lezing Hedman Bijlsma: schaatsgeschiedenis

Sneek- Op dinsdag 19 december om 14.00 zal Hedman Bijlsma een lezing in het Fries Scheepvaart Museum verzorgen. Onderweg in Fryslân ligt de schaatshistorie voor het oprapen. Niet alleen in de winter, maar ook in hartje zomer. Of het nu langs de weg is of in het water, in de kerk of op het kerkhof; overal zie je kunstwerken, voorwerpen, grafstenen, straatnaambordjes etc., die je in aanraking brengen met flarden schaatsgeschiedenis. Hedman Bijlsma rijdt met u deze middag een toertocht door de gehele provincie. Van Ameland tot Gaasterland, van Wons tot Haule, van Het Bildt tot de Stellingwerven en onderweg fotografeert hij her en der bijzondere plekken. Tegelijkertijd verzamelt hij zijn verhalen over ‘redens, riders en riderijen’. Onderwerpen die opeenvolgende generaties hebben geboeid en ook bij de huidige generatie nog steeds tot de verbeelding spreken. En nog altijd geldt de stelling: “Friesland ademt ijs en schaatsenrijden”.

Over Hedman Bijlsma

Hedman Bijlsma schreef diverse boeken over de geschiedenis van het schaatsen in Friesland. We noemen er een aantal: Ien, twa, trije: foart! Het kortebaanschaatsen in Friesland (1985), Yn Streken; tachtig jaar Bond van IJsclubs in twee eeuwen Friese schaatssport (1999), Koning Thialf. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke IJsvereniging Thialf (2004), De vrouwen van de hardrijderij. Het plakboek van de hardrijdsters uit de periode 1943 – 1970 (2010) en Het schaatsrijdersland bij uitmuntendheid. 125 jaar De Friesche IJsbond (2011), dat hij samen met Wiebe Blauw schreef. Daarnaast zijn er nog verschillende artikelen van zijn hand. Naast het schrijven is hij ook een groot verzamelaar van boeken over alles wat met winter, schaatsen, schaatsenrijders, ijspret etc. te maken heeft. Een andere grote liefhebberij van Hedman Bijlsma is fotograferen en deze passie speelt in deze lezing een belangrijke rol.

Wilt u deze lezing bijwonen?

De kosten voor de lezing bedragen € 7,50 p.p. Dat is inclusief entree en een kopje koffie/thee. Museumjaarkaarthouders en leden van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum betalen € 3,50 p.p. Vooraf reserveren kan via boekingen@friesscheepvaartmuseum.nl of via 0515 – 41 40 57.