KV De Waterpoort wint van Refleks

Sneek- Zaterdag 18 november stond de eerste thuiswedstrijd op het programma voor De Waterpoort. Het bezoekende Refleks reisde vanuit Rijswijk af naar Sneek, maar keerde puntloos huiswaarts.

De Waterpoort schoot uit de startblokken. Door middel van vlot combinatiespel liepen de Sneekers binnen een kwartier uit naar een 12-7 voorsprong. Met name aanvoerder Nick Huitema en schutter Martijn Barendsen wisten de korf makkelijk te vinden. Toen de Rijswijkers waren bekomen van de schrik, knokten zij zich in het tweede deel van de eerste helft terug in de wedstrijd. Ondanks het goede spel van De Waterpoort was het verschil bij rust relatief klein: 15-12.

Coach Ralph de Vries gaf tijdens de pauze aan dat er goed werd gespeeld. ‘We schoten met name in het begin een ontzettend hoog percentage, maar het verschil had groter moeten zijn. Drie doelpunten voorsprong, in een zaalwedstrijd met schotklok, is eigenlijk niks. We moeten nu doorpakken.’

De tips van De Vries werden in de oren geknoopt en Allard Huitema, die een ijzersterke wedstrijd speelde, opende de score in de tweede helft. Ook de dames lieten zich goed zien. Julia Wolthuizen en Tialda Bakker wisten een paar mooie treffers van afstand noteren. De Waterpoort bleef steeds aan de leiding en liep zelfs uit naar 20-13, maar ook nu bleef Refleks strijden. De Rijswijkers naderden tot 22-19 en weer was het verschil 3. De Snekers bleven echter ook nu rustig en pakte twee punten. Eindstand: 25-21.

Zaterdag 25 november staat de uitwedstrijd tegen KIOS in Ruinerwold op het programma.