Opnieuw remise voor Waterpoort Boys

Sneek- Bij de 2-2 stak de grensrechter van TOP ’63 de vlag omhoog, maar hij moet direct het besef hebben gehad, dat dit tegen beter weten in was. Op de gelijkmaker van Waterpoort Boys viel namelijk niets maar dan ook niets aan te merken en het vlagsignaal werd door arbiter van dienst dan ook meteen en terecht genegeerd.

Of die gelijkmaker over het geheel genomen verdiend was, is voer voor discussie. De gasten uit Top en Twel hadden zeker in de eerste helft het betere van het spel. en pas bij een 0-2 achterstand liet Waterpoort Boys echt zijn ware ik zien en kwam de ploeg van trainer via twee treffers van Patrick Bles op de valreep alsnog langszij. Dat gebeurde onder regie van Casey Spoelstra en als die was blijven staan, had er voor de Snekers misschien nog wel meer ingezeten. Nu werd de regisseur een klein tien minuten voor het einde van de wedstrijd middels een grove en slechts met geel bestrafte charge uit de wedstrijd geschopt. Daarmee verdween meteen ook de angel uit het Sneker weerwerk.

​Dat weerwerk was lange tijd overigens onder de maat en hoewel Waterpoort Boys in het eerste bedrijf ook een aantal mogelijkheden kreeg, ontstond de meeste hectiek toch voor de goal van doelman Stefan Rijpkema. Zo had de doelman in de openingsfase de nodige problemen bij een hoekschop en mocht hij even later opgelucht ademhalen, toen een lob van de gasten over en naast zijn heiligdom verdween. Niet lang daarna moest de Sneker goalie bij een hoekschop opnieuw vol aan de bak en even later zag hij, dat een vrije trap door alles en iedereen werd gemist en maar net voorlangs ging. Vervolgens kwam de doelman goed weg, toen een een mislukte voorzet op de lat belandde en vlak voor rust zorgde hij à la Bruce Grobbelaar zelf voor een hachelijk moment.

Waterpoort Boys stelde daar in de eerste 45 minuten niet veel tegenover. Een vrije trap van Casey Spoelstra zorgde in de openingsfase nog wel voor enige onrust maar Robert Minks had teveel handelingen nodig om de bal schietklaar te leggen, en na een klein kwartier was een vrije trap van Marcel Hempenius een simpele prooi voor doelman Melis van der Meer. Vervolgens liet Stefan Kroon met iets meer dan 25 minuten op de klok een kans op een snelle omschakeling liggen en vlak voor rust leverde een vrije trap en de daaropvolgende corner niks op. Dat laatste gebeurde nadat Waterpoort Boys even daarvoor via Tim van der Werf een prima moge-lijkheid onbenut had gelaten.

Na de thee beet de formatie van trainer Janco Croes meer van zich af. Nadat TOP ’63 onmiddellijk na de hervatting voor de eerste dreiging had gezorgd, zorgde een voorzet van Bert El Fihri aan de andere kant voor alarmfase één en een paar minuten later stuitte Marcel Hempenius na voorbereidend werk van Tim van der Werf op doelman Van der Meer, waarna bij de herkansing de noodzakelijke zuiverheid ontbrak. Vervolgens schoot Robert Minks in kansrijke positie naast waarbij een kaats op Casey Spoelstra wellicht een betere optie was geweest en niet lang daarna viel de bal bij een combinatie tussen Hempenius en Spoelstra net niet goed. Dat laatste was luttele minuten later aan de andere kant totaal anders, toen Roelof Jacob Booij na een aanval over links ter hoogte van de tweede paal teveel ruimte kreeg en van dichtbij de bal binnen schoot (0-1).

Waterpoort Boys probeerde vervolgens het leed te herstellen, maar in de eindfase ontbrak de nodige precisie en twee acties van Stefan Kroon leverden niks op, terwijl de mogelijkheid die Jesse Kribben kreeg, eigenlijk te mager was om van een echte kans te kunnen spreken. Ook een kopkans van Tim van der Werf verdiende dat predikaat niet, al was het kaliber wel iets hoger dan bij die van Kribben. Dat kaliber was vervolgens aan de andere kant 14-karaats, toen Roelof Jacob Booij bij de volgende tegenaanval allen voor Stefan Rijpkema opdook en de Sneker doelman uitkapte (0-2). Croes reageerde onmiddellijk en bracht Mohammed Camara binnen de lijnen. Die zorgde na een mooie aanval over rechts meteen voor gevaar, maar het rendement bleef uiteindelijk uit, terwijl Rijpkema bij de volgende tegenaanval met de voet nog wist net te voorkomen, dat de wedstrijd definitief in het slot werd gegooid.

Daarna kreeg Waterpoort Boys een mogelijkheid om de aansluiting tot stand te brengen en hield doelman Van der Meer bij schoten van zowel Camara als Kevin Kedde de voorsprong overeind. In de 80ste minuut moest de keeper echter alsnog de gang naar het net maken, toen Robert Minks de bal afgaf op de vrijstaande Patrick Bles en de invaller van dichtbij beheerst de 1-2 binnenschoot. En het zou vanuit het perspectief van de thuisclub nog mooier worden, want nog geen drie minuten later tikte Bles na een voorzet vanaf rechts ook de 2-2 binnen, al deed de grensrechter zoals hiervoor al werd vermeld, nog een ultieme poging om die treffer van het scorebord te vlaggen. Zijn verweer mocht echter niet baten en vervolgens leek TOP ’63 rijp voor de genadeklap, totdat de motor van de Snekers even later na een stevige overtreding naar de kant moest. Daarmee verdween de angel uit de Sneker dadendrang en mede daardoor kwam er in de slotminuten in de stand geen verandering meer.

Waterpoort Boys – TOP ’63 2-2 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Roelof Jacob Booij (59.), 0-2 Booij (70.), 1-2 Patrick Bles (80.), 2-2 Bles (83.)

Scheidsrechter: S.D. Tyler

Gele kaart: Roelof Jacob Booij, Wolter van Erkelens, Kees Regeling (TOP ’63)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema. Bert El Fihri, Jordi Heeringa, Stefan Kroon, Kevin Kedde, Tim van der Werf, Ron Huitema,Marcel Hempenius (71. Patrick Bles), Casey Spoelstra (84. Jordy van der Wal) Robert Minks en Jesse Kribben (67. Mohammed Camara)

Bron www.pengel.weebly.com