Opa de Vries luidt New Year Happy in

Sneek- Hoewel de voetzoekers en 1.000-klappers al een paar dagen verstomd zullen zijn, zorgt Black Boys op 5 januari 2018 opnieuw voor vuurwerk. Dan staat namelijk de vierde editie van het vernieuwde Opa de Vries Zaalvoetbal Toernooi op het programma. Een mooi festijn om de champagne en de oliebollen er even uit te zweten.

Ook dit jaar vindt dit knallende evenement weer in de Sneker Sporthal aan de Van Giffenstraat plaats en evenals voorgaande jaren wordt het toernooi weer in samenwerking met Cafe De Witte Kat Sneek georganiseerd.

Net als andere jaren bestaat ook nu weer de mogelijkheid om deel te nemen in de prestatie- of in de recreatiepoule oftewel de pilspoule. Of met andere woorden, een poule voor het zwaardere vuurwerk en ééntje voor zeg maar de sterretjes. Voor deze beide poules heeft Café De Witte Kat wederom passende prijzen beschikbaar gesteld en die worden net als alle andere prijzen na afloop van het toernooi rond 23.00 uur onder begeleiding van live-muziek in het meest knallende café van Sneek uitgereikt.

Het toernooi begint om 17.00 uur en ieder team ontvangt bonnen voor een patatje shoarma bij pizzeria-grillroom Cappadocia, een bittergarnituur bij de Sneker Sporthal en munten voor consumpties bij Café De Witte Kat op basis van zeven spelers per team. (Als je met meer of minder spelers deelneemt, verandert het aantal bonnen c.q. consumptiemunten niet mee).

De kosten van deelname bedragen zeventig nieuwe Hollandse dukaten oftewel zeventig eurotjes per team. Dat is inclusief zeven Cappadocia Sneek-bonnen, een bittergarnituur van Sportcafé de Sneeker en veertien Café De Witte Kat-consumptiemunten.

Aanmelden doe je door een e-mail te sturen naar: opadevries@vvblackboys.nl met daarin de volgende gegevens:

a. naam van de teamcaptain

b. telefoonnummer van de teamcaptain

c. e-mailadres van de teamcaptain

d. de naam van het team

e. prestatie- of pilspoule

Het inschrijfgeld ad € 70,– dient vooraf en uiterlijk op 31 december 2017 onder vermelding van de teamnaam te worden overgemaakt naar v.v. Black Boys op IBAN-rekeningnummer NL64 RABO 0359 5070 93. Wees er snel bij, want wie het eerst knalt, wie het eerst balt en vol is vol. Kijk dus niet de welbekende kat uit de boom, want dan bestaat de kans dat je je team voor de kat z’n … aanmeldt. Ben je er bij? Zet dan jezelf even op aanwezig!

Oh ja, voordat ik het vergeet, om 19.00 uur start in Sportcafé de Sneeker de Nieuwjaarsborrel van Black Boys en heffen we graag met u het glas op een prachtig, maar bovenal gezond 2018.

Met een knallende groet,

Opa de Vries