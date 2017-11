Madeline Bell sprankelt tijdens muziekfeest De Basic

Sneek- Zelden begon een voorstelling in Theater Sneek zo chaotisch als gisteravond. De in 1992 door Anne Oosterhaven en Jan Eringa opgerichte De Basic Big Band gaf een feestje te ere van haar zilveren jubileum, maar had blijkbaar wat al te kwistig met de toegangskaarten gestrooid. Gevolg, dubbele kaarten en een overvolle zaal. Dat was de oorzaak dat dirigent Theo Brouwer pas een Sneker Kwartiertje later kon beginnen aan wat een sprankelend concert zou gaan worden. Uiteraard nadat hij eerst zijn excuses had aangeboden.

Daarna werd het alleen maar gezelliger met als absolute smaakmaker Madeline Bell, de van oorsprong Amerikaanse gospelzangeres die al twee keer eerder met de Basic optrad. Wat een knoepert van een stem heeft deze vitale zeventiger. Als je de ogen dicht deed, zou je een jonge meid op het podium hebben verwacht. ‘k Heb de ogen maar open gehouden om daar met volle teugen te genieten van een ras artieste, een entertainer pur sang. De diva maakte er met de amateurband die gisteravond professioneel speelde een enorm feest van.

Trouwens musicalster Charly Luske is ook een baas en samen met de beroemde locals Maaike Kampen en Janneke Brakels zorgde hij ook voor de nodige feestvreugde. Het publiek ging helemaal los, nadat het ook al eerder had genoten van Afslag Sneek. Zuid Amerikaanse toestanden in de Tüötenzaal van de Sneker schouwburg. Heerlijk gewoon. Trouwens de zes dansers van Dansschool Vergonet pasten ook helemaal in het plaatje van de ‘Vier het feest-productie’! De verrassingsact van de twee paaldansende meiden oogstte applaus, en terecht.

Jan Eringa, godfather van De Basic, grote en enthousiaste aanjager van de Basic, genoot op de achterste rij van de trompetsessie met volle teugen. Samen met de naast hem zittende Maaike Wijnja. Terecht dat de trompetters juist op deze avond even letterlijk naar voren werden gehaald.

Dat het al na elven was voordat alle vocals gezamenlijk de bühne betraden had uiteraard alles te maken met het chaotische begin, maar het publiek was dat al lang weer vergeten. Dat ging helemaal uit z’n dak en De Basic ontkwam niet aan een toegift. Het was een topavond in Sneek! Op naar het GOUDEN feest van de De Basic met hopelijk nog vele mooie optredens in de aanloop naar dat jubileum. Dan is Jan Eringa 103 jaar. Moet lukken toch?!

Henk van der Veer