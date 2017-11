Geflatteerd verlies ONS Sneek

Sneek- De uitslag deed geen recht aan de verhoudingen, want tot de 70ste minuut was de wedstrijd tegen ASWH in evenwicht en had ONS Sneek nog uitzicht op een goed resultaat. Toen moest Ale de Boer er met een tweede gele kaart vanaf, waarna de thuisclub in de slotfase alsnog uitliep naar een geflatteerde 4-1.

Dat verlies kwam aanvankelijk niet op de agenda voor, want ONS Sneek was in het eerste bedrijf minstens gelijkwaardig en kreeg toen ook een handvol mogelijkheden. De eerste daarvan was voor Ale de Boer, doch zijn inzet miste kracht en richting. Die beide aspecten waren vervolgens beter verzorgd bij een schot van Tom Arissen. Doelman Stef Doedee voorkwam echter dat de jonge middenvelder kon juichen, en had na dik twintig minuten over geluk niet te klagen, toen een kopbal van Ale de Boer via de lat over ging. Aan dat fortuin kwam in de 25ste minuut echter een einde, toen Genridge Prijor na een steekpass van Jan Dommerholt de 0-1 liet noteren. Diezelfde Prijor kreeg even later de mogelijkheid om een mokerslag uit te delen, maar deze keer was Doedee hem te snel af.

ASWH was daardoor twee keer gevaarlijke geweest. Bij de eerste mogelijkheid was een ingreep van Klaas de Vries afdoende en bij de tweede verdween de bal ruim over de veste van Barry Ditewig. De Sneker doelman zag echter, dat de thuisclub nadat Prijor de kans op 0-2 had laten liggen, in de slotfase van de eerste helft meer van zich afbeet. Nadat Jelle de Graaf eerst middels een overtreding nog een uitbraak wist te voorkomen, resulteerde dat in de 37ste minuut in een strafschop. Ale de Boer vergreep zich binnen de beruchte lijnen aan zijn tegenstander, waarna Peter de Lange vanaf elf meter de stand weer in evenwicht bracht. Dat evenwicht hield in de tweede helft dik tien minuten stand. Toen zette Kyle Doesburg de thuisclub op voorsprong. Hoewel ASWH daarvoor ook al een keer op de deur had geklopt, deed die voorsprong de verhoudingen op dat moment toch enig geweld aan.

ONS probeerde dat geweld vervolgens weer ongedaan te maken, maar na een mooie aanval bleef bij het schot van Michael Lanting de beloning uit en even later tikte de inmiddels ingevallen Curty Gonzales na een één-tweetje met Prijor de bal naast. Niettemin leek er meer in te zitten, doch dat meer verdampte twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd, toen Ale de Boer er met zijn tweede gele kaart vanaf moest. Hoewel de Snekers via Jan Dommerholt nog wel een keer dicht bij de gelijkmaker waren, werd het daarmee toch een lastige opgave en helemaal, toen Mels van Driel er dik tien minuten voor tijd met een streep 3-1 van maakte. Daarmee was de wedstrijd gespeeld en dat Nick Slotboom er in de slotminuut nog 4-1 van maakte had toen eigenlijk alleen nog statistische waarde.

ASWH – ONS Sneek 4-1 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Genridge Prijor (25.), 1-1 Peter de Lange (38.-pen.), 2-1 Kyle Doesburg (57.), 3-1 Mels van Driel (78.), 4-1 Nick Slotboom (89.)

Scheidsrechter: J.W.M. van der Laan

Gele kaart: Stanley Husen (ASWH). Jelle de Graaf, Barry Ditewig (ONS Sneek)

Rode kaart (2x geel): Ale de Boer (ONS Sneek)

​Toeschouwers: 400

​Opstelling ASWH: ​Stef Doedee, David Almeida, Stanley Husen, Jerry Tieleman, Gilmaro van der Werp, Jesper van den Bosch, Lars Bosscha, Nick Slotboom, Mels van Driel (86. Peter Verhoeve), Peter de Lange en Kyle Doesburg

Opstelling ONS Sneek: Barry Ditewig, Klaas de Vries, Rein Werumeus Buning, Ale de Boer, Tim Oosterbaan, Arton Musliu (73. Frits Dantuma), Michael Lanting. Tom Arissen (81. Lars Dommerholt), Jelle de Graaf, (56. Curty Gonzales), Jan Dommerholt) en Genridge Prijor

Bron: www.pengel.weebly.com

Foto archief Henk van der Veer, Jan Dommerholt