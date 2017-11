Frittemahof Bingo met LSC 3 senioren doorslaand succes

Op 30 november treden de legendarische BluesBrothers op in Theater Sneek (aanvang 20:15 uur// kaarten via Theater Sneek). Met hun zwarte hoed, bijpassende pak, smalle stropdas en immer aanwezige zonnebril zijn de Blues Brothers onovertroffen cool! Als de show eenmaal begint, kan geen mens stil blijven zitten.

Door de geïmproviseerde dansperformances zijn Jake en Elwood Blues zowel vreemd als bliksemsnel. Hun muziek is groots! De levendige Rhythm & Blues en de zwarte, krachtige soul van de Brothers zetten elke zaal op zijn kop. Absolutely live and absolutely hot: The Blues Brothers.

Allround performer Brad Henshaw kruipt in de huid van Jake Blues. Samen met zijn broer Elwood Blues, gespeeld door Christopher Chandler, de Bluettes en het live toporkest, zetten de anarchistische broeders de Nederlandse theaters weer op z’n kop. Uiteraard met hitnummers als Everybody Needs Somebody to Love, Soul Man en Think.

Het is een swingende show, zeer dynamisch en een fantastische cast. De zang en dans is van hoge kwaliteit en doet je absoluut denken aan de films die we allemaal van TV kennen.

Dit seizoen kunt u het allemaal meemaken! Zet je zwarte hoed en zonnebril op en beleef samen met The Blues Brothers een geweldige “feel good” avond in het theater. Een show vol knetterende soul, rhythm & blues, briljant entertainment, een flinke dosis humor en dit alles in een flitsende setting met spetterende belichting. De Blues Brothers maken tijdens de onovertroffen hit show een statement:

Foto Dan Rest

Onderstaand een promo: