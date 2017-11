Waar kan ik stemmen?

Op 18 november staan Vrijdag en Sandifort op de planken van Ons Gebouw. Misschien kent u ze nog van het Klokhuis, de legendarische quizzer Bert & Joke.

Hun typeringen zijn zo mogelijk nog beroemder dan zijzelf. Wat wil je ook als je over zo’n genadeloos transformatietalent beschikt. Want La Sandifort is dus ook Dokter Corrie, Patty Brard en Trijntje Oosterhuis. Hij van Vrijdag is dus ook Mark Rutte, Twan Huys en Marco Borsato. En was Remko niet ook een Vliegende Panter? En Martine was toch die spastische therapeute van Alex Klaasen? Het is een wonder dat ze überhaupt zelf nog weten wie ze zijn! Rauw, razendsnel, scherp, over de top, retemuzikaal en ongenadig grappig.

Martine Sandifort speelde al eens eerder in Ons Gebouw met Alex Klaassen en Remco Vrijdag gaf al tweemaal acte de présence met De Vliegende Panters. In welke hoedanigheid Martine Sandifort en Remco Vrijdag hier ook zullen verschijnen, het wordt vast een legendarisch avondje.

‘Verrukkelijke voorstelling vol krankzinnige scènes’

de Volkskrant ★★★★★

www.vrijdagensandifort.nl