Verkiezingskoorts in Top & Twel

Sneek- Dat de verkiezingscampagnes op volle toeren draaien in de gemeenten waar volgende week de kiezers naar de stembus mogen, is duidelijk. In Top & Twel hebbe ze de namen van de dorpsgenoten die zich verkiesbaar gesteld hebben even keurig op een rijtje gezet. Tsjerk Bouwhuis voert ook nog eens een persoonlijke strijd om in de gemeenteraad van SWF te komen. Hieronder het bericht van de site www.topentwelonline.nl

Wa’t foar de kommende gemeenteriedsferkiezing (woansdei 22 novimber o.s.) op in kandidaat út ús doarpen stimme wol, kin mar útsykje. Foar it CDA stiet Anneke Koster op’e list. De FNP hat Tsjerk Bouwhuis, Tjitte Bouwhuis en Jaap v.d. Bij. Fierder is Douwe de Boer kandidaat foar GBTL en Marc Schaaf en Klaas Oosterheert respektivelik foar VVD en CU.

Op de posters dy’t rûnom oan de dyk stean gjin foto’s fan dizze minsken, want der binne gjin listlûkers by. Tsjerk lit lykwols persoanlik oan de Top en Twelsters witte (sjoch foto) dat er syn krewearjen foar de mienskip as foarsitter fan doarpsbelang noch wol wat breder meitsje wol.