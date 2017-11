Lezing Ron Couwenhoven: Abe en het ijs

Sneek- Ron Couwenhoven komt op 13 december naar het Fries Scheepvaart Museum om een lezing te geven, om 14.00 uur. Op 23 oktober 2017 werd in het Eerste Friesche Schaatsmuseum in Hindeloopen het nieuwste boek van Ron Couwenhoven gepresenteerd: Abe en het ijs. De schaatscarrière van Abe Lenstra. Inderdaad, een boek over Abe Lenstra, maar deze keer worden niet zijn prestaties als voetballer onder de loep genomen. Abe was namelijk naast een geweldige voetballer ook een uitstekend kortebaanschaatser. Hij begon zijn schaatscarrière in 1938; Abe was toen 18 jaar. Hij deed in totaal mee aan 50 wedstrijden, waarvan hij zestien keer won en negen keer tweede werd. En dan te bedenken dat hij dat allemaal nog even naast zijn voetbalcarrière deed, want die ging voor. Een geweldige prestaties natuurlijk. Abe Lenstra schaatste zijn laatste wedstrijd op 6 februari 1954 in Aldtsjerk. Het boek van Ron Couwenhoven is het eerste volledige onderzoek naar de topcarriëre van deze legendarische voetballer. Hij kan niet alleen mooi schrijven over de prestaties van Abe Lenstra, maar ook nog eens boeiend vertellen.

Over Ron Couwenhoven

Ron Couwenhoven komt uit Zaandam en werkte 45 jaar als sport- en onderzoeksjournalist, waarvan 39 jaar voor het dagblad De Telegraaf. Voor De Telegraaf volgde hij de internationale wielersport en hij reed vijftien jaar lang in het spoor van de wielrenners in de Tour de France. Naast de wielersport heeft Ron Couwenhoven ook belangstelling voor de schaatssport. Hij schreef diverse boeken over schaatsen en de schaatssport, waaronder Hardrijders in Workum. 6 januari 1823 (2013), Hardrijderijen in Friesland. Volkscultuur op het ijs 1800 – 1900 (2014) en IJsvermaak op zee. Legendarische tochten (2015). Zijn laatste boek, Abe en het ijs werd gemaakt in samenwerking met het Eerste Friesche Schaatsmuseum in Hindeloopen.

Wilt u deze lezing bijwonen?

De kosten van de lezing bedragen € 7,50 p.p. Dat is inclusief entree en een kopje koffie/thee. Museumjaarkaarthouders en leden van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum betalen € 3,50 p.p. Vooraf reserveren kan via boekingen@friesscheepvaartmuseum.nl of via 0515 – 41 40 57.