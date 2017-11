Beroepenvoorlichtingsavond op 6 december

Sneek – Leerlingen van de middelbare scholen in SWF krijgen op 6 december de kans om kennis te maken met tientallen beroepen. Het gaat om leerlingen die nu in de één na hoogste klassen zitten.

Rotary Sneek organiseert dan in samenwerking met de schooldecanen een beroepenvoorlichtingsavond in het Bogerman. Tientallen beroepsbeoefenaren zullen daar voorlichting komen geven over hun beroep.

Het gaat dan over vragen als: Hoe ziet een gewone werkdag eruit? Hoe bent u in uw beroep terechtgekomen? Wat voor eigenschappen moet je hebben voor het beroep? Moet je veel samenwerken met anderen of werk je meestal alleen? Moet je goed met mensen om kunnen gaan? Is er veel onregelmatig werk? Wat zijn de toekomstkansen? Verdient het ook wat?

Allemaal vragen waar jonge mensen vroeg of laat mee te maken krijgen. En niet alleen de leerlingen. Ook voor hun ouders zijn dit vragen waar ze graag meer van willen weten. Dat begint al wanneer ze keuzes moeten gaan maken over examenvakken en vervolgstudies. En het komt ook later weer terug. Bijv. wanneer ze een stageplaats moeten gaan zoeken.

De voorlichters worden ingedeeld in groepen: Gezondheidszorg en welzijn; Technische beroepen; Handel, economie en zakelijke dienstverlening; Onderwijs, kunst en cultuur; Maatschappelijke dienstverlening, uniformberoepen en groene beroepen. Dat gebeurt in samenwerking met de decanen. Van elke groep zullen er meerdere voorlichters aanwezig zijn.

Hoe de avond eruit gaat zien en wat het programma is wordt binnenkort via flyers en e-mails bekend gemaakt. En het staat ook op de website www.beroepenavondsudwstfryslan.nl

De avond begint om 19.30 uur.