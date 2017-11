Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren maken een Groene Start

Sneek- De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân slaan de handen ineen in hun gezamenlijke campagne Groene Start. De campagne is vanochtend gelanceerd op de grens van beide gemeenten. Het doel van de campagne: inwoners motiveren en helpen hun huis te verduurzamen.

Van label G naar label A

De Fryske Marren heeft Tûk Wenjen en Súdwest-Fryslân heeft Energiesprong. Beide projecten draaien om hetzelfde: het verduurzamen van je woning. Daarom slaan beide gemeenten de handen ineen bij deze gezamenlijke campagne Groene Start. Vanochtend werd de campagne gelanceerd. Dat gebeurde door wethouder Durk Stoker van Súdwest-Fryslân en wethouder Durk Durksz van De Fryske Marren. Twee groene huisjes, ontworpen door Stichting Ambachtscentrum Friesland, staan centraal in de campagne. Durksz en Stoker mochten het rode doek verwijderen, zodat het groene huisje zichtbaar werd. Dit staat symbool voor het verbeteren van het energielabel: van een rood G-label, naar een groen A-label.

Voor iedereen

Het uitgangspunt van Groene Start is: energieneutraal waaraan iedereen kan meedoen. Dus ook mensen met een smalle beurs. SIAN adviseert de inwoners. “In een gesprek van twee uur nemen we door wat de huidige energielasten zijn en welke maatregelen inwoners voor hun huis kunnen nemen”, vertelt Tjalling Sloot van SIAN.

Regio-ambassadeurs

Bart en Petra Greijdanus uit Bolsward stelden vorige week hun huis open voor de Duurzame Huizenroute. Vandaag waren ze aanwezig als regio-ambassadeurs. “It is prachtich om minsken út te lizzen hoe’t sy harren hûs ferduorsumje kinne”, zegt Bart Greijdanus. Zij hebben hun woning, die gebouwd is in de jaren zeventig, verduurzaamd met zonnepanelen en een aparte regenwaterleiding, en verwarmen hun huis met infraroodpanelen. Ook regio-ambassadeur Rudolf Setz uit Sneek was aanwezig. Hij woont in een huis uit de jaren dertig. “Het is een aanrader om je huis te verduurzamen, zeker als je een oud huis hebt.”

“In wize fan libjen”

Wethouder Stoker is blij met de regio-ambassadeurs. “Ast dyn ferhaal fertelst, stekst oare minsken oan”, zegt hij. “Wy wolle as gemeenten in platfoarm biede, wy wolle útstriele dat wy der mei-inoar mei oan ’e slach geane. It is net frijbliuwend, it moat!”

In beide gemeenten zijn al heel wat huizen verduurzaamd, maar nog niet genoeg. Wethouder Durksz: “It is in wichtich ûnderwerp. Wy moatte mei-inoar enerzjy besparje. Wy hawwe sels yn 1998 it hûs isolearje litten en hawwe 36 sinnepanielen op it dak. Duorsumens wurdt dan in wize fan libjen en in sport: hoe kinne je mei minder ta?”

Groene huisjes

De groene huisjes duiken de komende maanden op verschillende plaatsen in De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân op. De beide gemeenten hopen dat door de aandacht steeds meer mensen een ‘Groene Start’ maken.