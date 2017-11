Sneker Piet Haaksma weer in de prijzen met foto

Sneek – Sneker Piet Haaksma is met bovenstaande foto in de prijzen gevallen bij de internationale wedstrijd van CEWE “Our world is beautiful 2017” . In totaal zijn er in zes verschillende categorieën ongeveer 183.000 foto’s van meer dan 22.000 deelnemers geüpload en is daarmee een van de grootste fotowedstrijden ter wereld.

De foto is gemaakt in Valencia. (“De Ciudad de las Artes y las Ciencias”), oftewel de Stad van Kunst en Wetenschap en is ontworpen door Santiago Calatrava. Een populaire locatie voor fotografen.