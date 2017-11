Protest tegen windpark Nij Hiddum Houw

Sneek- Donderdag 23 november organiseren de provincie, gemeente en initiatiefnemers een informatiemarkt over windpark Nij Hiddum Houw. Dit hoort bij de inspraakprocedure die 10 november is gestart en duurt tot 21 december. De informatiemarkt is van 17-20 uur in de Roskam te Witmarsum. Stichting Hou Friesland Mooi roept iedereen die tegen dit windpark is op om dan te komen protesteren. Om 19 uur verzamelen we voor de Roskam.

Vanuit de omgeving is veel weerstand tegen de grootschaligheid van windpark Nij Hiddum Houw. Op een eigen bijeenkomst van Hou Friesland Mooi kwamen meer dan 100 mensen af eind september. Daaropvolgend ontving de stichting zo’n 150 enquêtes waarvan 99% tegen het windpark is.

Vanuit de gemeentelijke politiek is er ook geen draagvlak voor dit plan. Sterker nog de gehele gemeenteraad is tegen. Dit geluid moet hoorbaar en zichtbaar worden voor de provincie en de initiatiefnemers. Die beweren immers dat het allemaal geweldig loopt via de Omgevings Advies Raad. Bent u ook tegen? Kom dan op 23 november om 19.00 uur naar de Roskam in Witmarsum.