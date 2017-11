Maaike Schuurmans zingt 12 december voor Hospice Sneek

Sneek – Speciaal voor het benefietconcert voor het Hospice in Sneek komt Maaike Schuurmans vanuit Wenen naar Sneek. Daar zal ze samen met het Stedelijk Muziekkorps Sneek, het Bogerman Kamer Orkest en het Projectkoor Folsgeare optreden. Het concert dat in het teken staat van onder andere de Italiaanse componist Ennio Morricone en is een initiatief van Het Nationaal Modelspoor Museum. Presentatie is in handen van acteur Peter Tuinman.

Een schenking aan het modelspoormuseum van een objecttheater gebaseerd op de film “ Once Upon a time in the West” is de aanleiding voor dit bijzondere en eenmalige concert. Museummanager Jan-Willem van Beek: “De bouwer van dit fraaie objecttheater heeft scenes uit de film Once Upon a time in the West nagebouwd waar de trein langs rijdt. Terwijl de trein rijdt, klinkt de schitterende muziek van Ennio Morricone. Toen we nadachten over de opening van dit unieke objecttheater, kwamen we uit bij het Stedelijk Muziekkorps Sneek. Die vonden het idee prima, maar ons museum is voor het grote orkest te klein. En van het een kwam het ander”. Tijdens het concert in het theater Sneek zal het objecttheater live in het museum worden geopend. De opbrengsten van het concert zijn voor het Hospice de Kime in Sneek.

Kaarten voor dit unieke benefietconcert kosten €13,50 per stuk en zijn via www.theatersneek.nl verkrijgbaar. Omdat er nu al veel belangstelling is, wordt aangeraden om de kaarten vooral via de website van het theater te bestellen en niet te wachten tot 12 december. Voor elke bezoeker heeft het modelspoormuseum na afloop een aardige verrassing.

Fotobijschrift: Maaike Schuurmans zingt voor Hospice Sneek