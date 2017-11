Sneker Weerman: Grijze en natte dag

Sneek – Vandaag is het nog even doorbijten met het grijze weerbeeld. Het is deze donderdag ook niet droog, er valt uit de bewolking af en toe motregen. Later op de dag regent het even wat harder als er een regenband overtrekt. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Koud is het niet met een 11 graden als maximum.

Vanavond trekt de regen weg en klaart het op. We krijgen een koudere nacht met een minimumtemperatuur van 4 graden op neushoogte, aan de grond enkele graden lager.

Morgen zien we haar weer, de zon. Er zijn flinke opklaringen en het blijft droog. De wind west tot zuidwest, temperatuur 10 graden.

Zaterdag komen er buien vanuit het noordwesten en daar mag Sinterklaas met zijn zwarte Pieten rekening mee houden. Dat niet alleen, de wind neemt ook toe uit het noordwesten, deze wordt matig tot (vrij) krachtig en in een bui windstoten. De temperatuur 9 graden als maximum, in een bui beduidend lager. Zondag en maandag vallen er ook nog enkele buien, de wind noordwestelijk. Winterkou zit voorlopig nog niet in de weerkaarten voor het lange termijn gebeuren.