Kaarten IJlster theaterstuk De Frijtinker nu beschikbaar

Sneek- In de eerste week van januari staat IJlst met de voorstelling ‘De Frijtinker’ weer in het teken van theater, dans en muziek. De kerken van IJlst en hun rijke historie staan centraal in dit nieuwe muziektheaterstuk. De voorstelling speelt van 1 t/m 6 januari 2018 en is onderdeel van Under de Toer. Under de Toer is een LF2018 project waarbij 32 manifestaties tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 in één van de meer dan 750 kerken in onze provincie plaatsvinden.

Het verhaal

De Frijtinker gaat over Gearte de herbergierster en Tesfalem. Aan de toog van de stadsherberg raakt vluchteling Tesfalem in de ban van Gearte. In haar herkent hij de vrijheid en de eigenheid die hem in zijn eigen land ontnomen werden. Gearte neemt hem en het publiek mee op een omgang langs de kerken van IJlst. Terwijl ze vertelt, komt de geschiedenis van de stad tot leven. Het artistieke team bestaat net zoals voorgaande jaren uit: Ypy Zysling (concept en regie), Flip van Doorn (tekst) en Sytse Broersma (compositie en arrangementen).

Kaarten en meer informatie

Kaarten voor deze voorstelling zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.muziektheaterijlst.nl/kaarten. Houd de Facebookpagina www.facebook.com/muziekttheaterijlst, It Kypmantsje en de website in de gaten voor het laatste nieuws over de voorstelling.

Wilt u meer weten over Under de Toer? Kijk dan op www.underdetoer.nl.