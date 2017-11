In het kader van Dope D.O.D. ‘s najaarstour staan ze aanstaande vrijdag in het Bolwerk. Een hiphop act waarvan zeker is dat een moshpit is gegarandeerd.

Dope D.O.D brak in 2011 door met de song ‘What Happened’ en heeft inmiddels 27 miljoen streams op Youtube. Niet alleen in Nederland staat Dope D.O.D aan de top van de game. De groep verkocht in meer dan zeventien landen hun shows uit en toerde langs de grootste festivals van de wereld. Daarnaast werkten ze samen met Amerikaanse zwaargewichten, zoals Redman en de hiphopgroep Onyx. Hun nieuwe album ‘Shotguns in Hell’, dat in mei werd uitgebracht, maakten zij volledig samen met Onyx. Supports worden verzorgd door Da Butcha, No Order en DJ Cold Crush.

Da Butcha is een hiphop-artiest met zestien jaar live-ervaring en sinds 2008 lid van Dope D.O.D. Butch heeft in het verleden met verschillende Europese en Amerikaanse artiesten samengewerkt.

No Order bestaat uit MC’s: E.T (Patrick Hassenpflug), Youri (Youri Menken), Dilson (Dilson Nunes Galdino), Skedel (Ralph Kooistra) DJ: RED (Redmar Severein)

Op jonge leeftijd was Cold Crush al bezig met muziek als DJ. Vooral het (re)mixen van muziek had een grote aantrekkingskracht op hem, met als grote inspiratiebron Ben Liebrand en de Bond van Doorstarters in de Soul Show. Muziek was een belangrijke factor, of ’t nu soul, funk, disco, jazz of rock was. De opkomst van hiphop gaf een extra dimensie aan deze inspiratie, zowel muzikaal als vanuit DJ-oogpunt. Met het maken van kleine remixes/beats richtte Cold Crush de aandacht op zichzelf in de lokale hiphop-scene. Dit resulteerde in de oprichting van 2CK samen met MC Elgee. De jaren gingen voorbij en diverse andere hiphop-projecten kwamen langs, onder andere de Wreckin Crew, Mad Hoodlumz, AOK en P-Double.