De bal rolt weer …. voorbeschouwing 19 november 2017

Sneek- Hieronder de voorbeschouwingen van de wedstrijden van de Sneker zondagclubs, die op 19 november gespeeld worden.

Sneek Wit Zwart – Hollandia

Zondag 19 november 2017 – aanvang 14.00 uur

​Sportpark Tinga – Sneek

Sneek Wit Zwart vijzelde zaterdag het broze zelfvertrouwen een beetje op door in de beker DIO Oosterwolde uit te schakelen. Toch zal dat vertrouwen niet uit zijn voegen barsten, want in de openingsfase van zowel de eerste als de tweede helft kende de hoofdklasser die in de tweede ronde op eersteklasser Balk stuit, de nodige problemen met de derdeklasser. Evenals een paar seizoenen geleden wist men pas in de slotfase het schip richting definitieve beslissing te manoeuvreren of met andere woorden, het verschil te maken.

Het verschil met Hollandia, de tegenstander van komende zondag, heeft inmiddels al substantiële vormen aangenomen. De club uit Hoorn staat momenteel met achttien punten op een gedeelde derde plaats. Bovendien lijkt Hollandia in een flow te verkeren, want van de laatste vijf duels wisten de rood-witten er vier in winst om te zetten en moest men alleen in de streekderby tegen Purmersteijn een gelijkspel toestaan.

Hollandia speelde in het seizoen 2012-2013 evenals Sneek Wit Zwart op het hoogste niveau en evenals bij de Snekers kwam in dat seizoen voor de Noord-Hollanders een einde aan het avontuur in de Topklasse. De terugkeer in de hoofdklasse was overduidelijk een kwestie van wennen, want in het eerste seizoen wist men maar net aan de play offs om lijfsbehoud te ontsnappen. Het seizoen daarop lukte zelfs dat niet, maar het toetje eindigde gelukkig voor Hollandia niet in een tranendal. Vervolgens ging het beter en met een achtste plaats (2015-2016) en een vierde plaats (2016-2017) werd de weg omhoog ingeslagen. Die weg lijkt de ploeg van trainer Charles van Altena die vorig jaar twee keer met miniem verschil van Sneek Wit Zwart wist te winnen, nu naadloos te continueren, want zoals hiervoor al werd opgemerkt, bivakkeert Hollandia ook nu weer in de bovenste regionen.

​Die oorden hebben voor Germ de Jong en zijn mannen momenteel iets weg van een ver van mijn bed-show. Op Tinga is men dan ook naarstig op zoek naar de juiste reisgids. Die leek men op zak te hebben, want Sneek Wit Zwart zette aanvankelijk koers richting het linkerrijtje. De laatste weken zijn er, althans zo lijkt het, een paar belangrijke bladzijden verloren gegaan, want de hoofdmacht verloor drie keer op rij en moet nu vooral naar de plekken kijken die doorgaans veel stress met zich meebrengen. Met het oog op die klassering dringt aan de Molenkrite de tijd om de verloren gegane pagina’s terug te vinden en om het schip weer snel – en het liefst komende zondag tegen Hollandia al – richting betere regionen te manoeuvreren.

Peize – LSC 1890

Zondag 19 november 2017 – aanvang 14.00 uur

​Sportpark Hereweg – Peize

LSC 1890 staat weliswaar tiende en heeft op het oog een veilige marge ten opzichte van de gevarenzone. Toch is er aan de Leeuwarderweg allerminst reden om gerust te zijn. Daarvoor is het voetbal tot op heden van een te matig gehalte. The Blues “müssen sich steigern”, wil men dit seizoen uit de nesten blijven. Daartoe zal men vooral de productie op moeten voeren, want die is met zes in zeven duels echt onder de maat. Misschien moet men op het Sportpark de stoute schoenen maar even aantrekken en bijv. een inmiddels gestopte spits met een bezoek en verzoek vereren. Over bezoek gesproken, LSC 1890 reist zondag naar het Groningse land voor het duel met Peize.

De Grunningers komen al jaren in de tweede klasse uit. De in 1931 opgerichte club vertoonde zijn kunsten in Noord afwisselend in de westelijke en oostelijke variant van die klasse. Zo speelde men in de seizoenen 2011-2012 en 2012-2013 in de westelijke en toen kruisten Peize en LSC 1890 vier keer de degens met elkaar. LSC 1890 was in die tijd twee keer te sterk en twee keer eindigde het onderlinge duel in een gelijkspel. In de voorbije seizoenen bleek Peize steeds een gedegen middenmoter zonder echte uitschieters naar boven en naar onderen. Dat beeld openbaart zich ook dit seizoen, want Peize is na zeven speelronden de nummer zeven van de ranglijst. Die positie dankt men vooral aan de prestaties van de laatste weken. Van de tien punten werden er namelijk negen in de laatste drie duels behaald. Daarvoor liep het minder, al mag de tegenstand van topploegen als SC Stadspark, Roden en GVAV Rapiditas zeker als een verontschuldigend argument worden opgevoerd.

​Dat argument is ook aan de Leeuwarderweg valide, want LSC 1890 verloor van de ploegen die nu de eerste vijf posities innemen en haalde net als Peize de punten tegen clubs uit het onderste segment van de ranglijst. Als die resultaten als maatstaf worden genomen, dan ligt de krachtsverhouding tussen beide ploegen naar verwachting niet zo heel erg ver uit elkaar en zou men Peize kunnen opvoeren als een ploeg, waartegen de “oude dame” de punten moet en kan halen. Maar dan zal zoals hiervoor al werd aangestipt, de productie bij de ploeg van trainer Eric van der Meulen echt naar een hoger level moeten. Slaagt de oefenmeester en zijn squadra er in om het kruit op tijd droog te krijgen en/of een nieuwe kanonnier te charteren, dan heeft LSC 1890 zondag echter zeker kans om een goed resultaat neer te zetten.

Black Boys – Oldeboorn

Zondag 19 november 2017 – aanvang 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Black Boys kreeg de afgelopen periode tik na tik en dat gebeurde ook nog eens met behoorlijke cijfers. En dat, terwijl de “All Blacks” in de openingsfase van het seizoen mooi op weg leken om de door Elroy de Meer geformuleerde doelstelling te realiseren. Intussen zijn de Zwartjes echter afgedaald naar de dertiende plaats en dat is nog maar net boven de lijn, waarop de rode lantaarn in de handen wordt gedrukt. Wat is er op de zwarte zijde van het Schuttersveld aan de hand? Zit het mentaal niet goed? Laat men zich teveel door randzaken afleiden? Wie het weet, mag het zeggen, maar doe het dan snel, zodat Black Boys daar komende zondag tegen Oldeboorn zijn voordeel mee kan doen.

Met Oldeboorn komt overigens een tegenstander naar Sneek, die de afgelopen seizoenen tegen de “Equipo Negro” redelijk huis hield. Het gaat misschien te ver om van een “Angstgegner” te spreken, maar de laatste vier confrontaties eindigden wel allemaal in een zege voor de ploeg van de Súdkant. In die jaren eindigde Oldeboorn dat in het seizoen 2014-2015 en een jaar na Black Boys naar de vijfde klasse promoveerde, overigens steevast in de top van vier A. En ook in deze jaargang lijkt de ploeg van trainer Piet de Winter een klant voor het linkerrijtje te worden. Daarmee mag Oldeboorn met recht een aanwinst voor de vierde klasse worden genoemd.

Die kwalificatie was in de eerste periode in de vierde klasse A zeker van toepassing op Black Boys. In het eerste seizoen in vier A kwamen de “Men in Black” maar net te kort om één keer naar de derde klasse door te stomen. In het tweede seizoen draaide men tot de winterstop in de bovenste regionen mee en behoorde men destijds nog tot het rijtje van titelkandidaten. Daarna ging het echter minder en steeg Black Boys nog maar een paar keer boven zichzelf uit. En dat laatste heeft de ploeg zondag dubbel en dwars én in alle linies nodig om Oldeboorn het hoofd te bieden. Dat kan alleen, wanneer men zich volledig op de wedstrijd focust en zich niet door allerlei andere dingen laat afleiden. Weten de mannen in dat “kostlek moaie swarte shirt” dat voor elkaar te boksen, dan blijft de exercitie tegen de gasten uit het dorp van de gondelvaart weliswaar lastig, maar tegelijk ook weer niet ondoenlijk. Want voetballend kan Black Boys zo bleek tegen Irnsum, nog altijd heel goed mee.

Bron: www.pengel.weebly.com