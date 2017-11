De bal rolt weer …. voorbeschouwing 18 november 2017

Sneek- Het afgelopen weekeinde leverde de maximale score op, al moet daar wel bij worden vermeld, dat maar twee hoofdmachten in officieel verband in actie kwamen en wel die van Sneek Wit Zwart. ZET EM was zaterdag voor de zevende keer op rij te sterk en deze keer voor SC Espel, terwijl de collega’s van de zondagtak zich later die dag ten koste van DIO Oosterwolde voor de tweede ronde van de districtsbeker noord wisten te kwalificeren.

Komend weekeinde speelt Sneek Wit Zwart ZM in de achtste speelronde in en tegen Woudsend, terwijl voor het andere Sneek Wit Zwart de lastige thuiswedstrijd tegen Hollandia op het programma staat. Derde divisionist ONS Sneek reist zaterdag naar Hendrik-Ido-Ambacht voor het belangrijke duel met ASWH en LSC 1890 gaat een dag later op bezoek bij Peize. Waterpoort Boys en Black Boys komen op het vertrouwde Schuttersveld in actie en ontvangen resp. TOP ’63 en Oldeboorn. Hieronder eerst de voorbeschouwingen van de Sneker Zaterdagclubs, zondagclubs volgen later.

ASWH – ONS Sneek

Zaterdag 18 november 2017 – aanvang 15.00 uur

Sportpark Schildman – Hendrik-Ido-Ambacht

ONS Sneek kwam afgelopen weekeinde niet in actie. Toch veranderde de situatie voor de oranjehemden. Dat had alles te maken met de concurrentie, want een aantal daarvan pakte in de inhaalduels punten. Zo won ODIN ’59 met 3-2 van Capelle, terwijl Scheveningen en ASWH de punten deelden. Die laatste puntendeling was vanuit Sneker oogpunt misschien wel het best denkbare resultaat, want daardoor groeide het verschil met deze beide clubs slechts met een puntje en staan ze beide nog altijd binnen schootsafstand. Een van die beide en wel ASWH is komende zaterdag de tegenstander van ONS Sneek.

ASWH eindigde vorig seizoen als debutant in de derde divisie op een meer dan verdienstelijke vierde plaats. In dat seizoen viel er na de 0-0 in de openingsronde in Snits voor ONS Sneek in Hendrik-Ido-Ambacht weinig eer te behalen. Aldaar werden de Snekers op een redelijk kansloze nederlaag getrakteerd. In deze jaargang gaat het op Sportpark Schildman echter wat stroever en doet de club de naam Altijd Sterker Wordend vooralsnog geen eer aan, al moet daarbij wel worden vermeld dat ASWH in de afgelopen vijf speelronden met een zege en vier puntendelingen ongeslagen bleef. Niettemin oogt de formatie ondanks dat de kern van vorig seizoen met David Almeida, Stef Doedee, Stanley Husen, Peter de Lange en Nick Slotboom behouden bleef, een tikkeltje kwetsbaarder dan vorig seizoen. Dat opent voor ONS Sneek wellicht mogelijkheden om de schootsafstand met in ieder geval de Zuid-Hollanders te dichten.

​Die afstand had overigens kleiner kunnen zijn. ONS Sneek slaagde er echter net niet om na de zege op GVVV van een paar jaar terug ook op de rooie kant van Panhuis de stunt te vervolmaken. De remise die nu werd behaald, mocht gelet op de ranglijst echter ook als een prima prestatie worden bestempeld. Belangrijker is echter, dat in de wedstrijd tegen DOVO werd bevestigd, dat de ploeg van trainer Chris de Wagt in staat is om het iedere ploeg lastig te maken en met een enkele uitzondering in staat zijn om van iedere ploeg te winnen. En dat zelfs in een periode, waarin met Yumé Ramos het garantiecertificaat voor goals nog altijd “zoek” is. Dat moet toch vertrouwen geven en met dat vertrouwen moet de gedachte groeien, dat er in tegenstelling tot vorig seizoen deze keer voor ONS Sneek in Hendrik-Ido-Ambacht echt wel iets te halen is.

Waterpoort Boys – TOP ’63

Zaterdag 18 november 2017 – aanvang 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Twee weken geleden hield de Wéé Péé Béé aan de uitwedstrijd tegen SV NOK een punt over, maar uiteindelijk was Waterpoort Boys toch de grote verliezer. Vlak voor tijd brak Isau Christovaŏ namelijk zijn kuitbeen, toen hij binnen de zestien onderuit werd gehaald. Daarmee werd de toch al niet zo brede selectie die het ook nog altijd zonder Andy de Vries moet doen, verder uitgedund. Dat uitgedunde gezelschap neemt het zaterdag op tegen TOP ’63 en die derby is komend weekeinde in het Sneker voetballandschap “by far” de affiche van de week.

Dat was een aantal jaren geleden overigens ook het geval. Toen troffen Waterpoort Boys en TOP ’63 elkaar als resp. herkanser uit de tweede en winnaar van een periodetitel in de derde klasse in de nacompetitie. Handhaving in c.q. promotie naar de tweede klasse was toen de inzet. Destijds was de ploeg uit de Waterpoortstad tegen die uit het “nea by Snits”-dorp twee keer te sterk.

In het seizoen na de duels met Waterpoort Boys om promotie naar de tweede klasse volgde voor TOP ’63 macaber genoeg degradatie naar de vierde klasse. Dat gebeurde, nadat de noodzakelijke beslissingswedstrijd tegen QVC met 3-2 werd verloren. In het eerste seizoen in de vierde klasse bleef de ploeg uit Top en Twel maar net boven de fatale streep en ook in het seizoen 2015-2016 hield het sportief gezien niet over. Vorig seizoen mochten de geel-zwarten na een bloedstollende wedloop met Nagele, Makkum, Scharnegoutum en VHK echter de platte kar van stal halen en keerde TOP ’63 na een afwezigheid van drie jaar terug in de derde klasse. Daarin kende de formatie van trainer Henk van Hes met zeven uit vier een alleszins redelijke start. De laatste weken zit er echter wat zand in de motor en werd alleen nog tegen De Wâlde een puntje gepakt met als gevolg, dat TOP ’63 maar vier punten meer heeft dan Waterpoort Boys en in de ranglijst slechts één treetje hoger staat.

Het behoeft dan ook geen betoog, dat de derby van komende zaterdag een wedstrijd met de nodige belangen is. Daarbij zijn die van de Snekers zonder enige twijfel het grootst. Immers voor Waterpoort Boys is een overwinning bijna van levensbelang, want daarmee verkleint men in ieder geval het gat met één van de concurrenten. Bij verlies groeit het gat ten opzichte van TOP ’63 aan tot zeven punten en neemt mogelijk ook het verschil met de andere ploegen in het onderste deel van de ranglijst toe. Voor TOP ’63 geldt dat een zege hen weer terugbrengt in het spoor, dat zoals hiervoor al werd vermeld, in het begin van dit seizoen uitzicht op een voorspoedige reis door de derde klasse bood. De belangen zijn dus groot en of die zaterdag het spel ten goede komen, blijft afwachten. Zeker is wel dat het daardoor spannend gaat worden en die spanning alleen al, is voldoende om deze confrontatie tot de affiche van de week te benoemen.

Woudsend – Sneek Wit Zwart ZM

zaterdag 18 november 2017 – 14.30 uur

Sportpark de Spil – Woudsend

De volgers van Sneek Wit Zwart ZM konden het bijna niet geloven, maar afgelopen zaterdag bedroef de voorsprong van de brigade van Niels Boot en Fred Lodewijk tot dik tien minuten voor tijd maar één doelpuntje. Dat stak toch een beetje af bij de resultaten, die de gedoodverfde kampioen eerder dit seizoen liet noteren. De slotfase van het duel tegen SC Espel stelde de volgers echter gerust, want toen tilde ZET EM de score alsnog naar het gebruikelijke niveau.

​Dat niveau is dusdanig hoog, dat in de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen SC Espel over “verplichte nummers” werd gerept. Daaruit spreekt misschien weinig eerbied voor het gros van de opponenten en het is misschien ook niet helemaal terecht, vooral niet als de tegenstander Woudsend heet. Dat is namelijk een opponent, die in het verleden de Snekers nog wel eens een beentje wist te lichten. Of dat er dit seizoen weer inzit, valt echter te betwijfelen. In de eerste plaats is aan de Molenkrite nu alles anders en in de tweede plaats kent Woudsend tot op heden niet het beste seizoen uit zijn bestaan. Op de openingsdag wist Woudsend nog wel van Blokzijl te winnen en een week later hield men aan het duel met de Kipmansjes een punt over, maar daarna gingen alle wedstrijden verloren met als gevolg dat Woudsend zaterdag als de nummer tien van de ranglijst het fraaie sportpark aan de Indyk betreedt.

Sneek Wit Zwart ZM doet dat als koploper en sinds afgelopen zaterdag zelfs zonder de toevoeging “mede”. Door het verlies van concurrent SC Boornbergum ’80 zijn de wit-zwarten namelijk alleen lijstaanvoerder en dat ook nog eens met prachtige cijfers. Zeven gespeeld, zeven gewonnen, negenendertig voor en vijf tegen. Bij dergelijke getallen is de vraag opportuun, wie om de hit van Creedence Clearwater Revival maar eens aan te halen, de vraag opportuun, de trein gaat stoppen. Normaliter zal dat niet door Woudsend gebeuren. Negen van de tien keer zal de winst voor ZET EM zijn, Maar het kan zaterdag ook zo maar die ene keer zijn en zeker als de scherpte zoals tegen SC Espel, in een aantal fases van de wedstrijd net een fractie minder is. Vraag het maar aan Boornbergum, want niets en niemand had toch verwacht.

Bron: ww.pengel.weebly.com

Foto archief Henk van der Veer