Ridder van Kooten, Annick Boer e.a. in Tina de Musical!

Sneek- Grootmoeders, mama’s en meiden van Nederland opgelet… jullie favoriete blad gaat de theaters in! Met een heuse musical. Tina bestaat 50 jaar en dat verdient een feestje. Welk meisje is er de afgelopen halve eeuw niet volwassen mee geworden? Tina zelf is een stoere meid die in de garage – samen met haar vriendinnetje Puck en haar vriendje Fabio – elke week weer dat prachtblad in elkaar sleutelt. Haar vader is striptekenaar en haar moeder redactrice. En die hebben het er maar druk mee! Maar dan slaat plotseling de liefde toe. Voor Bobby! Een hunk zoals je hem zelden hebt gezien. Wie kan Tina tips geven hoe je zo’n gozer naar je laat kijken? Mama heeft het druk, papa heeft er geen verstand van… en daarom belt Tina haar oma. Die leest al vijftig jaar de Tina en is daardoor de hipste, leukste, liefste, gekste, en jongste oma van heel Nederland. En Oma weet álles van de liefde.

Tina wordt een heerlijke vrolijke muzikale romcom voor het hele gezin. Of je nou achtentachtig bent of acht… van “Tina, de musical” gaat je hart sneller kloppen, gaan je voetjes van de vloer en ga je liedjes meezingen die je nooit meer uit je kop krijgt. Tina is dé feelgood-musical van 2017, geschreven door Dick van den Heuvel met muziek van Jeroen Sleyfer. Met Annick Boer als Grootmoeder, Alexandra Alphenaar als Moeder en Ridder van Kooten als de hunk Bobby. Dit mag je niet missen!

“Écht voor het hele gezin” Theaterparadijs (*****)

“Supertoffe familiemusical” Musicalnieuws (****)

