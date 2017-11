Rasterhoffpark Sneek en Parkwachter Ype vieren koperen jubileum

Sneek – Op 20 november bestaat het Rasterhoffpark 12,5 jaar. Een datum die vrijwilliger van het allereerste uur, Mr Rasterhoffpark Ype van der Werf zelf, zich nog als de dag van gisteren weet te herinneren.

Hij vertelt: "Ik weet het nog goed, het was vrijdag 20 mei 2005 ik kreeg een uitnodiging voor de officiële opening van het Burgemeester Rasterhoffpark. 'Een stadspark met allure waar wij bijzonder trots op zijn' stond er in de uitnodiging en zo voel ik het, en velen met mij, na 12,5 jaar nog steeds. Het is een héél bijzonder park. Ik ben toen gevraagd door toenmalig wethouder Jan Bargboer om 'parkwachter' te worden (een officiële naam heeft het nooit gekregen) als vrijwilliger en doe dat op 20 november dus ook 12,5 jaar."

“Toen was er een grootschalig tweedaags openingsprogramma, maar ook nu wil ik dit koperen jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het wordt een bescheiden feestje met de beide scholen uit Sperkhem-Tuindorp. Als het weer meezit zullen er op 20 november vogelringers aanwezig zijn om vogels te ringen en daarbij uitleg aan de kinderen te geven.”

“De leerlingen van de Koningin Wilhelmina school houden op 20 november om ongeveer 11:00 uur een speurtocht door het park. En de leerlingen van de Master Sperkhem school gaan om ongeveer 12:45 uur nestkasten ophangen, die zij zelf eerst hebben geverfd en die door de vogelbeschermingwacht Sneek e.o beschikbaar zijn gesteld. Alle kinderen krijgen een leuke attentie/aandenken aan deze dag die mogelijk is dankzij sponsoring van het Wijkplatform Sperkhem-Tuindorp.”

Hoogtepunten

“Er hebben de afgelopen jaren mooie dingen plaats gevonden. Bijzonder is dat je gewoon tussen de Hooglanders kunt wandelen. En heel speciaal vond ik dat ik dit jaar voor het eerst de geboorte van een Hooglanderkalfje met eigen ogen kon aanschouwen. In totaal zijn er in de afgelopen jaren ongeveer 40 kalfjes geboren.”

“De vele rondleidingen die ik in het park heb gegeven, er viel altijd wel iets moois te zien, zijn een groot succes. Daarnaast is het prachtig als je door een school wordt benaderd met de vraag of er een rondleiding of excursie mogelijk is om de kinderen meer over natuur in zijn algemeenheid en de Hooglanders in het bijzonder te leren. De paddenstoelen excursie met leden van de Facebookpagina Sneek Suh Het Ut Weest (SSHUW) is inmiddels een jaarlijks terugkerend feestje.”

“Het is gewoon geweldig om te zien hoe blij mensen in de natuur worden, kinderen die nestkastjes ophangen en daarmee eerbied voor de natuur leren. Kortom, wat in 2005 nog een onbekende stadshoek was, is inmiddels bij vrijwel iedere Sneker een bekende en gewaardeerde locatie geworden. Op naar de 25 jaar.”