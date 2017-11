Hauken en Hazzen locatietheater van Sult

Hemelum – Hauken en Hazzen, misschien een vreemde titel voor een theatervoorstelling. Een havik is een roofvogel die op zijn prooi duikt, een haas zet het al gauw op een rennen. De een is zelf het gevaar of zoekt het op, de ander gaat het uit de weg. De nieuwste SULT-productie, locatietheater in Hemelum, gaat over gevaar en angst. Er gebeurt van alles op wereldniveau, maar wat merken wij in de Zuidwesthoek er concreet van? Welke invloed heeft het op ons dagelijks leven? het lijkt een zwaar onderwerp maar dat valt mee. Speeldata In Hemelum op 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 21 december en op 4, 5, 6, 7 januari

“We zijn druk aan het repeteren” vertelt regisseur Pieter Stellkingwerf. Dit gaat op een heel andere manier dan de voorgaande jaren. Toen begonnen we altijd met een theaterstuk, en onderzochten we altijd de mogelijkheden en onmogelijkheden van een tekst als scène. Nu beginnen we met een thema. Van hieruit worden improvisatie opdrachten bedacht, en maken we scènes. De schrijver, (Robert van Dijk) zit er zo nu en dan bij, en laat zich inspireren door de scène die op dat moment gespeeld wordt. Hij komt enige tijd later met een uitgeschreven scène. Dat is nooit exact hetzelfde als wat er bij de improvisatie naar voren kwam (het lijkt er meestal in de verste verte niet op), maar er zitten wel de elementen in die eerder naar voren kwamen.”

“Door deze werkwijze hebben we prachtige scènes gekregen, absurd, humoristisch en enigszins vervreemdend. Het gaat over een groep mensen die onderzoekt hoe angst werkt, maar door dit te onderzoeken komen ze zelf steeds verder in de greep van waar ze mee bezig zijn. Dit blijft niet zonder gevolgen…”