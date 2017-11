Sjonge Jonge, o.l.v. dirigente Akke Bosma uit Sneek,  winnaar Friese Korenslag

Sneek- Ook de derde editie van de Friese Korenslag was wederom een zeer groot succes. In een bomvolle Martinikerk in Franeker genoten zaterdagavond alle aanwezigen van de eerste tot de laatste noot. Je kon een speld horen vallen..

In een tijd met tal van mogelijke activiteiten kun je alleen maar blij zijn met zo’n goede opkomst. Het zingt natuurlijk prachtig in een volle kerk met een prachtige akoestiek. Presentator was ook deze keer Joey Hereman. En hij doet dat op een zeer professionele maar vooral ontspannen manier.

Voor de pauze zongen Blinder Easterlittens, Different Sound Minnertsga en winnaar 2013 Sjonge Jonge uit Grou. Na de pauze was het de beurt aan Switch Leeuwarden, Fromus Dronrijp (nummer 3 in 2015) en tot slot de winnaar van 2015 Solid Harlingen. De deskundige jury (Joke Krist, Jannie Brandsma en Dennis Dronkers) hadden het erg moeilijk. De derde plaats was vrij snel duidelijk en ging naar nieuwkomer Switch Leeuwarden. Maar de verschillen tussen 1 en waren zo minuscuul en dan valt het niet mee.. Ondanks dat de jury in de pauze ook al in overleg was geweest, werd het geduld wederom op de proef gesteld. Toch werd er door de jury een keuze gemaakt: Tweede werd Solid Harlingen en de winnaar is geworden: Sjonge Jonge uit Grou. De uitleg van de jury was dat Solid een gedurfder repertoire had gekozen, wat door het publiek zeker gewaardeerd werd, maar qua uitvoering kwam Sjonge Jonge er net ietsje beter uit. En dan ga je plussen en minnen. Er werd bij het jureren niet alleen gelet op klank, warmte, zuiverheid, maar ook op choreografie en totale uitstraling naar publiek. Het niveau van de Friese popkoren was nog hoger als de vorige edities.

Organisator, Neno van der Schaar, was erg tevreden, zowel qua zang als qua opbrengst. Stichting Beautiful kidz Namibia heeft met dank aan zeer veel sponsors en betalend publiek 6095 euro mogen ontvangen. Ze kunnen hier heel veel kinderen in nood mee helpen in hun 3 dag centra in Namibië. Voor meer informatie over deze bijzonder mooie stichting zie: www.beautifulkidznamibia.nl