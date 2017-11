Lezing Werelderfgoed Waddenzee in het Fries Scheepvaartmuseum Sneek

Sneek- In het Fries Scheepvaartmuseum valt er ook deze maand weer genoeg te beleven. Zo is er op woensdag 22 november een lezing. “Er is een plek waar hemel en aarde het toneel delen”. Dat is het pakkende motto van Werelderfgoed Waddenzee. Velen van ons kennen de Waddenzee als een uniek natuurgebied. De gidsen van de Waddenvereniging kennen het gebied goed. Met veel enthousiasme nemen zij mensen mee in dit unieke gebied, dat als werelderfgoed een beschermde status heeft gekregen. De natuurwaarde van de Waddenzee is zeer groot. Maar de natuur is niet de enige reden dat het Waddengebied de status van Werelderfgoed kreeg.

Er zijn ook cultuurhistorische waarden, die het beschermen waard zijn. Het gebied is namelijk ook gedeeltelijk door mensen gevormd. Er zijn vaargeulen en langs de kusten is de zee ingepolderd met kwelders en dijken. In het Waddengebied raken natuur en cultuur elkaar om een prachtige manier. En die combinatie van natuur en cultuur stopt niet bij de Nederlandse grens. Het werelderfgoed loopt door tot in Duitsland en Denemarken. Het liefst vertellen de Waddengidsen hun verhaal in het gebied zelf. Maar ook in Fries Scheepvaartmuseum zal het verhaal van de gids, die deze avond verzorgt, getuigen van veel enthousiasme en liefde voor dit unieke Werelderfgoed.