Glaskunst 10-daagse bij Vriesia, Bouwen met Glas

Sneek – Van vrijdag 17 november tot maandag 27 november 2017 van 10.00 tot 15.00 uur staat Vriesia, Bouwen met Glas in Sneek volledig in het teken van de Glaskunst 10-daagse. Tijdens dit unieke evenement kunt u iedere dag gratis genieten van een bijzondere glaskunstexpositie met een unieke collectie kunstzinnige toepassingen van glas en licht.

Unieke collectie glastoepassingen

Tinka de Jong: “Ik ben gek op glas en wil onze klanten met deze expositie zoveel mogelijk toepassingen van glas laten zien.” Vriesia, Bouwen met Glas biedt niet alleen vensterglas op maat, maar ook een keur aan andere glas gerelateerde producten, van serres en kunststofschuifpuien tot windschermen en keukenachterwanden. Tinka de Jong vervolgt: “Het ontwerpen van een ruimte is zonder daglicht niet denkbaar, dit laten wij tijdens de Glaskunst 10-daagse in onze toonzaal uitgebreid zien. Licht en ruimte vullen elkaar aan. In de architectuur is licht een belangrijk element. Licht bepaalt mede de sfeer van een ruimte, bijvoorbeeld met gekleurd of ovengevormd glas. En met de snelheid van onze innovaties worden de mogelijkheden alleen maar verder uitgebreid. Zo kan een gebouw een eigen identiteit verwerven door creatieve toepassingen in combinatie met functioneel isolatieglas.”

Glaskunst 10-daagse

Tijdens de Glaskunst 10-daagse hebben negen Nederlandse kunstenaars bij Vriesia, Bouwen met Glas ruim 80 glazen kunstwerken tentoongesteld. Kleurrijk, abstract, onderdeel van architectuur en glaskunst op maat en de toegepaste glaskunst. Er worden verschillende technieken gepresenteerd, zoals glasfusion, sandcasting (heet-glastechniek) genoemd en glasapplicatie (koud-glastechniek). Er is glas in lood met brandschildertechniek, glaslaseren en glasblaastechniek.

Naast de expositie is het ook mogelijk om zelf aan de slag te gaan tijdens een workshop glas-in-lood of glasfusion onder leiding van glaskunstenares Marieke Reinsma. U kunt zich inschrijven via de website: www.vriesiaglastotaal.nl/workshops.

Meet & Greet met de glaskunstenaars en wijnproeverij met livemuziek

Op zondag 19 november van 13:00 uur tot 15:00 uur kunt u diverse wijnen proeven tijdens de wijnproeverij onder het genot van livemuziek. Zondag 26 november zijn verschillende glaskunstenaars aanwezig voor een Meet & Greet van 13:00 tot 15:00 uur waarbij zij achtergronden bij de kunstwerken toelichten en glaskunst aangekocht kan worden rechtstreeks van de kunstenaar, zonder commissie of galeriekosten.