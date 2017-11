Sneek Wit Zwart plaatst zich voor tweede ronde

Sneek- Sneek Wit Zwart dat de laatste weken toch een aantal tikjes moest verwerken, heeft de elfde van de elfde aangegrepen om de stemming te verhogen. In de eerste ronde van de districtsbeker noord was de formatie van trainer Germ de Jong namelijk met 5-2 te sterk voor derdeklasser DIO. Na drie keer “Alaaf” in de eerste helft kreeg Sneek Wit Zwart het na rust nog Spaans benauwd, maar uiteindelijk stapte men toch met vrolijke gezichten van het veld.

Die gezichten stonden in het begin overigens bijna op onweer, want in de zesde minuut ontsnapte Sneek Wit Zwart, toen een schot van Ivo Savenije boven doelman Boersma op de kruising uiteen spatte. En een aantal minuten later mochten de Snekers over geluk niet klagen, toen Dennis Westerhof in kansrijke positie niet de juiste richting vond en een metertje naast kopte.

Sneek Wit Zwart had toen overigens de score al geopend, want een minuut eerder had Kevin Huitema bij de tweede paal een voorzet van Jorn Wester binnen getikt. Die marge werd in de 22ste minuut verdubbeld, toen ex ONS-er Harvey de Boer uit een vrije trap van Gerben Visser raak schoot. De Boer zag vervolgens, dat de hoofdrolspelers bij de eerste treffer in de 29ste minuut hun kunststukje herhaalden. Alleen was Kevin Huitema nu de aangever en werd het vonnis van dichtbij door Jorn Wester voltrokken (0-3). Het was meteen het laatste vermeldenswaardige wapenfeit in een eerste helft, waarin Sneek Wit Zwart na een ietwat aarzelend begin toch snel orde op zaken stelde.

Die orde verdween na rust echter als sneeuw voor de zon. Met aanvaller Wytse Veenstra voor verdediger Jordy Torenbeek en een paar omzettingen was het tweede bedrijf was nog maar nauwelijks onderweg, of de thuisclub kreeg na een tackle op de bal een penalty met de nadruk op kreeg. Helaas ontbrak op sportpark Oostenburg de video-referee, zodat Dennis Westerhof vanaf elf meter mocht aanleggen (1-3). Kort daarop kopte Remco van de Avoird de 2-3 achter doelman Klaas Boersma en was duidelijk, dat de omzettingen de Sneker organisatie niet goed hadden gedaan. Dat werd een paar minuten later nog eens bevestigd, toen doelman Boersma de bal wegtikte en Jan Wouda namens DIO een uitstekende mogelijkheid op de gelijkmaker liet liggen.

Pas na een kwartier leek Sneek Wit Zwart van de schrik bekomen. Jorn Wester slaagde er na een slippertje van de DIO-doelman echter niet in om magere voorsprong uit te bouwen. Even later kwam dezelfde doelman bij een één op één-situatie met Harvey de Boer als winnaar uit de strijd en vervolgens bokste hij een vrije trap van Gerben Visser uit zijn doel. Daarmee bleef de “bevrijdende” treffer uit, maar dik tien minuten voor het einde van de regulier speeltijd maakte Wytse Veenstra na mooie aanval en na voorbereidend werk van Wesley Tankink beheerst aan alle onzekerheid een einde (2-4). Hierna verdween het geloof bij de thuisclub en helemaal, toen Jorn Wester in de slotminuut half vallend de bal in het doel draaide en met zijn tweede van de avond de eindstand op 2-5 bepaalde. Daarmee stapte Sneek Wit Zwart zoals hiervoor al werd vermeld, uiteindelijk met vrolijke gezichten en met een plek in de kokertjes voor de tweede ronde van het veld.

Leonidas – Sneek Wit Zwart 2-5 (0-3)

Doelpunten: 0-1 Kevin Huitema (11.), 0-2 Harvey de Boer (22.), 0-3 Jorn Wester (29.), 1-3 Dennis Westerhof (49.-pen.), 2-3 Remco van de Avoird (55.). 2-4 Wytse Veenstra (79.), 2-5 Wester (90.)

Scheidsrechter: R, Broekman

Opstelling DIO Oosterwolde: Tim de Wit, Jan-Willem van Dalen, Dennis Pen, Jan Wouda, Niels Lindeboom, Dennis Westerhof, Joska Nendissa, Yannick Akkerman, Joeri Gorter, Remco van de Avoird en ivo Savenije.

Opstelling Sneek Wit Zwart: Klaas Boersma, Alwin Velds (73. David van der Pol), David Veldmeijer, Jordy Torenbeek (46. Wytse Veenstra), Patrick van der Veen, Harvey de Boer, Wesley Tankink, Kristian Boeree (84. Jakob Lubbers), Kevin Huitema, Gerben Visser en Jorn Wester

Bron: www.pengel.weebly.com