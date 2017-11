Sneek Wit Zwart ZM na zege alleen aan kop 

Sneek- Sneek Wit Zwart ZM won met 5-1 van SC Espel en schreef daarmee de zevende opeenvolgende zege bij. Dat kostte echter meer moeite dan de uitslag wellicht doet vermoeden. Pas in de slotfase trok ZET EM de wedstrijd definitief naar zich toe en werd de 2-1 voorsprong uitgebreid naar het gebruikelijke gemiddelde.

Die wedstrijd leek vanmiddag eigenlijk al over, voordat ie goed en wel begonnen was. Al in de eerste minuut zorgde Tim Posthuma met zijn elfde van het seizoen voor de 1-0 en zeven minuten later maakte Freerk de Jong de marge tot een comfortabele. De thuisclub leek toen hard op weg om een gebruikelijke uitslag neer te zetten en voor de bezoekers uit de Noordoostpolder dreigde een walk-over. In de rest van het eerste bedrijf wisten de Snekers het lont van het kanon echter niet meer te vinden en ook in de openingsfase van de tweede helft zweeg het Sneker geschut. Sterker nog, dik tien minuten na de thee scoorden de gasten uit Espel de aansluitingstreffer.

Daarmee werd de wedstrijd opeens weer een wedstrijd en zaten Niels Boot en Fred Lodewijk toch een klein beetje met samengeknepen billen in de dugout. Dat duurde tot de 78ste minuut, toen de laatste weken toch al trefzekere Patrick Veenstra met de 3-1 de wit-zwarten de benodigde lucht verschafte. Die lucht nam zes minuten later verder toe, toen Tim Posthuma zijn tweede van de middag liet noteren en dat voorbeeld werd luttele minuten later gevolgd door Freerk de Jong, die eveneens zijn tweede van de middag maakte en daarmee de eindstand op 5-1 bepaalde.

Door die zege die pas laat richting de gebruikelijk proporties ging, heeft Sneek Wit Zwart ZM nog steeds de maximale score achter zijn naam staan. Dat kan na vandaag niet meer van concurrent SC Boornbergum ’80 gezegd worden, want die ging op eigen terrein tegen MSC verrassend onderuit en dus zijn de Snekers sinds vandaag alleen lijstaanvoerder in vijf A.

