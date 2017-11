Reactie Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân op ingezonden brief

Súdwest-Fryslân – Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân heeft bij monde van secretaris Kees Alberts gereageerd op een tendentieus ingezonden bericht waarin, zo blijkt uit onderstaande reactie, de waarheid met de nodige korrels zout werd genomen. Onderstaand het bericht van het Ondernemersfonds, daaronder het bericht van de heer Zeinstra uit Blauwhuis.

Reactie Ondernemersfonds SWF

In 2014 en 2015 is een zeer intensief voorlichtingsbeleid over het ondernemersfonds gevoerd. De ondernemersverenigingen, georganiseerd in de Stichting Ondernemers SWF, hebben gezamenlijk geconstateerd dat er voldoende steun voor een ondernemersfonds bij de ondernemers was en hebben op grond daarvan de gemeenteraad verzocht tot facilitering van een ondernemersfonds. In december 2015 heeft de gemeenteraad aldus besloten.

Voor de duidelijkheid: voor alle niet-woningen geldt dat de opslag voor het ondernemersfonds van 0,06% van de OZB-waarde wordt opgelegd. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen. Zo betalen, onder andere, scholen, kerken en dorpshuizen niet mee aan het ondernemersfonds.

Bestemming

De gelden zijn niet specifiek bedoeld voor de intocht van Sinterklaas, en zeker niet voor het Toeristisch Huis. Om dat laatste te verduidelijken. Het Toeristisch Huis was een onderzoek om te kunnen komen tot een gezamenlijk fonds ten behoeve van ondernemers in de toeristische sector en bedoeld om de promotie van regio meer body te kunnen geven. Daarbij is tevens gekeken of financiering hiervan bij het ondernemersfonds gevonden zou kunnen worden. Dat idee is begin 2016 al verlaten. De regiopromotie is in handen van de Stichting Regio Marketing Zuidwest Friesland, die vanuit ander bronnen wordt gefinancierd.

Voor wat betreft besteding van de gelden: Ondernemers(verenigingen) bepalen zélf op democratische wijze of hun kern geheel of gedeeltelijk meedoet aan het fonds en op welke wijze en aan welke initiatieven de gelden worden besteed. Een uitvloeisel van het fonds is dat de samenwerking en collectiviteit in de deelnemende kernen groeit. De ‘mienskip’ in die kernen wordt daarmee bevorderd. Inmiddels wordt 75% van de beschikbare ondernemersfondsgelden besteed aan stimulering van het ondernemersklimaat in de gemeente, waarvan in veel gevallen maatschappelijke doelen in die kernen veel profijt hebben.

Retributieregeling

De retributieregeling was in eerste instantie, conform landelijk beleid, alleen bestemd voor als agrarisch aangemerkte bedrijven. Op aandringen van de gemeenteraad is deze regeling zodanig uitgebreid dat per postcodegebied (dus niet per individuele eigenaar/gebruiker) besloten kan worden of men gebruik wenst te maken van het ondernemersfonds of van de retributieregeling.

Voor de als agrarische aangemerkte bedrijven en eigenaren/gebruikers van niet-woningen in kernen die tot retributie hebben besloten is het mogelijk deze op te vragen tot 29 december 2017, zijnde de laatste werkdag van dit jaar.

Kees Alberts

Secretaris Stichting Ondernemersfonds SWF

Ingezonden: Ondernemers SWF laten geld zitten in Ondernemersfonds

Sneek – (Ingezonden) Geheel tegen de wens van de meerderheid van de ondernemers in de gemeente Súdwest-Fryslân is er sinds 2016 toch een ondernemersfonds actief. Niet alleen ondernemers betalen €60,= per € 100.000 WOZ-waarde aan het ondernemersfonds, maar ook scholen, zorgcentra, boeren en in sommige gevallen ook particulieren met een “niet woning” ,bijvoorbeeld een garage, betalen aan het fonds terwijl ondernemers zonder onroerend goed zijn vrijgesteld.