Imponearend kroechtoneel fanavend in Gaastmear

Sneek– Kredyt c’est formidable! Gisteravend in Café De Bûnte Bok in Lioessens weest bij kroechteaterfoarstelling Kredyt. Ut stuk is de opfòlger fan de súksesfolle teaterstukken Kataris, Kredo en Krimp. Om futdaleks mar met de spreekwoardeleke deur in hús te fallen: prachtavend had en genoaten fan fòrmidabele akteurs Anke Bijlsma & Gerrit Haaksma. Wat un rykdom dat je in su’n ouwe autentike dòrpskroech tegare met nòch su’n 50 minsen un teateproduksy fan hooch nivo metmake magge.

Wêr gaat Kredyt over? Over ut leven! Over ut leven en de liefde. Over macht en machtsmisbrúk. Over waandenkbeelden. De beide akteurs filosofeare over levensfraachstukken dy’t der toe doën. Wat un hearleke typkes siët ut kroechpúblyk, Gerrit met syn bulderstem, Anke met har ferleideleke gelúd. Ut omsittend laach wurdt fanaf begin metnomen in ut spel, wurdt der su nou en dan letterlek bij betrokken. Wat un interaksy tòch. Je salle mar op de earste rij sitte, dan binne je an de beurt. En ok de besoekers op de tweede rij mutte der an love: Gerrit komt se op skoat!

De politikus Peke van der Klamp, met syn perperdure Audi en sjauffeur, dy’t allienech op jonge frouwen út is, mar te kyk en te kak set wurdt: ‘Op in sokkel mei in mokkel!’

Wie’t ok foarbij komt is ferleideleke Hettie út Twente, nyt fies fan selfspòt! Jabke is ok su’n ansprekend type,se het skitterende ferhalen en har eigen arbeidsetos is dúdelek: ‘wa’t net bestiet hoecht ek gjin post te krijen’. De komise fariant fan Toon Hermans syn ornitholoog, de Friese fûgelstjeman. Allemaal kleurryk met un serieuze ondertoan. Un fyn knypkje komt harder an as un domme fústslach, de teksten fan Gerrit Breteler binne flymskerp. Ut ferhaal over ut meiske út Kabûl, raakt tòt op’e bonken, om over ut laatste fers ‘Café de Oosthoek’ mar te swijgen: ‘C’est formidable!’

Fanavend is ut stuk in De Herberch fan Gaastmear te siën, anfang 20.00 uur: un absolúte anrader!!

Henk van der Veer