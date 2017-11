Sneker Weerman: Natte dagen in het verschiet

Sneek – Vanmorgen buien, daarna wat opklaringen, echter de kans op een bui blijft bestaan. De wind waait stevig uit het west tot noordwesten, op het Sneekermeer staat een matige tot krachtige wind. De temperatuur 11 graden als maximum.

Komende nacht eerst kans op een bui, later in de nacht neemt de bewolkt toe en volgt regen. Minimumtemperatuur 7 graden.

Morgen trekt ex orkaan-Rina over en hebben we een nattige dag met buiige regen. Later in de middag wordt het droger, wind zuidwest tot west en is meest matig,op het Sneekermeer af en toe vrij krachtig. De temperatuur weer wat lager, 8 a 9 graden als maximum.

Zondag opnieuw een dag met buien, in een bui kans op hagel en een donderklap is niet uitgesloten. De wind uit het noordwesten, deze is op het Sneekermeer matig tot krachtig. De temperatuur een graadje of 8. Ook maandag een dag met nog een bui, dit bij een gure noordwestelijke wind en een temperatuur van 8 graden. Dinsdag een regendag zoals het nu lijkt volgens de weerkaarten.