Schilderijen Johan Verbeek en beelden van Dirk Nugteren in Atrium Sneek

Sneek – Tot en met 31 januari is er een nieuwe expositie te zien in het Kunstencentrum Atrium. De kunstwerken zijn te bezichtigen tijdens de openingstijden van het kunstencentrum aan het Oud Kerkhof 11 te Sneek. De expositie is ingericht en valt onder de organisatie van Galerie Bax Kunst.

Johan Verbeek

De Friese schilder Johan Verbeek (Sleat/Sloten, 12 april 1957) kijkt vanuit zijn woonkamer uit over de landerijen en bosranden van Gaasterland. Zoveel moois is er dichtbij de kunstenaar, hij schildert dat met intense aandacht en oprechte verwondering. ‘Ik schilder kleine dingen extra groot. Laten zien hoe mooi het is, zelfs in de dood.’

Tekenen en schilderen doet Verbeek al van jongs af aan. Zijn vader was kunstschilder en dichter. Op de Nationale Schilderschool in Zwolle leerde hij technieken als hout- en marmerimitatie, vergulden en tromp l’oeil. Daar kreeg hij ook een brede en degelijke basis aangereikt wat betreft materialen, technieken en kunstgeschiedenis.

Verbeek maakt zijn schilderijen met acrylverf en paletmes op grote doeken. De onderwerpen zijn goed herkenbaar, maar de techniek van het paletmes voorkomt verzanden in details en geeft het werk een directe en pasteuse opbouw. Acrylverf is een snel drogend medium. Dat heeft hij nodig, zodat hij vlot verder kan werken, want de verschillende kleuren mogen op het doek onderling niet mengen.

Hij schildert voor zichzelf en geniet van het proces. Als een schilderij klaar is wordt het verdrongen door het volgende beeld in zijn hoofd. Doorgaan moet. Exposeren van zijn werk is nooit een doel geweest. Sinds zijn contact anderhalf jaar geleden met Redmer en Peter Bax werd een eerste presentatie aan het publiek besproken tijdens de kunstroute “Stad en platteland” in het voorjaar van 2016. Nu, een jaar later, is er het podium gecreëerd voor de kunstenaar in het Kunstencentrum Atrium in Sneek om solo te exposeren. Galerie Bax Kunst gebruikt deze ruimte om verkoopexposities in te richten met succes.

Dirk Nugteren



Dirk Nugteren (Amsterdam, 1958) is woonachtig in Nes, gemeente Heerenveen.

Na jarenlang off shore werkzaam te zijn geweest, kreeg hij de laatste jaren meer vrijheid om met zijn passie beeldhouwen bezig te zijn.

Hij volgde van 2012 tot en met 2014 een opleiding beeldhouwen in Koudum en kreeg les van Herma Bovenkerk.

Nugteren maakt figuratieve en abstracte beelden in verschillende materialen. Het medium is ondergeschikt aan de vorm. Over zijn werk vertelt Nugteren: “Door mijn creatiedrift naar buiten te brengen ontstaat er een beeld. Het medium is hierbij ondergeschikt aan de vorm. Door het volgen van gedachtelijnen komt de creatie tot stand.” Sinds een half jaar is er het contact tussen de kunstenaar en Galerie Bax Kunst. Nu is de tijd rijp voor een debuut, hem wordt het podium geboden in het Atrium.

Alle werken van Verbeek en Nugteren zijn te koop. In het geval van concrete interesse kan men contact opnemen met Galerie Bax Kunst.

De expositie duurt t/m 31 januari 2018.