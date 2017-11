Oud-Sneekse Maaike Schuurmans geeft worksshop aan MUZT-leerlingen

Sneek- Maaike Schuurmans geeft op zaterdag 25 november bij Kunstencentrum Atrium in Sneek een workshop aan de vierdejaars leerlingen van MUZT Musicalopleiding. De musicalster komt op vrijdag 24 november eerst kijken bij de lessen in het kunstencentrum. Tijdens haar workshop worden de talenten getraind in Complete Vocal Technique, een speciale zangtechniek die veel gebruikt wordt door muziektheaterprofessionals.

De 49-jarige Schuurmans, die grote bekendheid geniet in Duitsland en Oostenrijk, werd geboren in Sneek en volgde balletlessen bij de toenmalige muziek- en dansschool in Sneek. Tegenwoordig woont ze in Wenen. Schuurmans schitterende in Nederland in producties als Singin in the Rain, Joe de musical, Peter Pan, Sinatra – That’s Live, Anyone Who Had A Heart (met nummers van Burt Bacharach) en Ciske de Rat. Ze trad ook op met De Kast en speelde in de film De Gouden Swipe.

Schuurmans zette haar carrière voort in het buitenland met voorstellingen in Duitsland, België, Oostenrijk en Groot-Brittannië. Zo stond ze in het Weense Ronacher, het Operettenhaus van Hamburg en het Apollo Theatre in Stuttgart. Haar omvangrijke curriculum vitae bevat rollen in onder meer Mozart!, Cats, Jekyll and Hyde (waarvoor ze in 2008 de Hersfeld Preis ontving), West Side Story en Mary Poppins.