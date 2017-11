De bal rolt weer ….  voorbeschouwing 11 en 12 november 2017

Sneek- Zonde, dat was toch een beetje het eindoordeel bij de wedstrijd van ONS Sneek van afgelopen zaterdag tegen DOVO. Die eindigde in een gelijkspel. waar een stunt heel goed mogelijk was geweest. Een gelijkspel was diezelfde dag ook het resultaat dat het nog altijd “Sieglose” Waterpoort Boys tegen SV NOK liet bijschrijven, terwijl het bij Sneek Wit Zwart ZM niet gaat om de vraag, of ze winnen maar met hoeveel. Daarentegen gingen de collega’s van de zondagtak bij Leonidas onderuit en datzelfde overkwam LSC 1890 en Black Boys tegen resp. SC Stadspark en ONB.

Het weekeinde van 11 en 12 november is in de speeldagenkalender van de KNVB ingeruimd voor beker- en inhaalwedstrijden. De rol van de LSC 1890, Waterpoort Boys en Black Boys in de strijd om de cup met de grote oren eindigde al in de poulefase en de eer van de Waterpoortstad wordt in de districtsbeker noord dan ook alleen nog door Sneek Wit Zwart verdedigd. De formatie van trainer Germ de Jong treft in die ronde DIO Oosterwolde. Verder komt alleen Sneek Wit Zwart ZM in competitieverband in actie en wel tegen Espel.

Sneek Wit Zwart ZM – Espel

zaterdag 11 november 2017 – 15.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Sneek zm was evenals in alle andere tot nu toe afgewerkte duels, afgelopen zaterdag dankzij o.a. drie treffers van Patrick Veenstra een maatje te groot voor Bakhuizen. De “sneon”-editie van de wit-zwarten noteerde daarmee de zesde overwinning op rij en gaat daarmee fier aan kop. Die positie moet men delen met SC Boornbergum ’80 dat evenals Sneek Wit Zwart ZM tot nu toe alle potjes wist te winnen.

De strijd in vijf A is dan ook een pas de deux en bij dat bal lijkt het dan ook nog alleen om de wedstrijden tussen deze beide “grootmachten” te gaan. De andere dansjes in deze klasse, zoals de wedstrijd van komende zaterdag tegen Espel, lijken met alle respect niet meer dan “verplichte nummers”, waarbij de toevoeging “verplicht” alleen bij een “strieminne” dag aan betekenis zou kunnen inboeten.

Een flashback leert dat Espel in het seizoen 2011-2012 uit de vierde klasse degradeerde en sindsdien in de vijfde klasse uitkomt. Daarin vertolkten de polderbewoners de afgelopen vijf seizoenen een vrij anonieme rol. Dit seizoen gaat het op sportpark De Bosrand tot nu toe ietsje beter dan in voorgaande jaren en de blauwhemden betreden de plastic mat van Tinga dan ook als de nummer vier van de ranglijst. Veel meer dan dat lijkt er voor de formatie van trainer Patrick van Heisdingen echter niet in te zitten, nu SC Boornbergum ’80 en Sneek Wit Zwart ZM met ijzeren hand regeren.

Aan die regeerperiode komt normaliter voorlopig geen einde. Die houdt naar verwachting de komende weken aan en wel tot het moment, waarop de eerste confrontatie tussen SC Boornbergum ’80 en Sneek Wit Zwart ZM op het programma staat. Dat is – en noteer het alvast maar in de agenda – op 2 december, Tot dan moet de squadra van Niels Boot en Fred Lodewijk de “verplichte nummers” schadevrij zien door te komen. Dat moet gelet op hetgeen men tot nu toe over het voetlicht heeft gebracht, geen problemen opleveren, zelfs niet als de ploeg een “strieminne” dag zou hebben. Daarvoor is het surplus aan klasse bij de “sneon”-editie simpelweg veel te groot.

DIO Oosterwolde – Sneek Wit Zwart

​Zaterdag 11 november 2017 – aanvang 20.00 uur

​Sportpark Oostenburg – Oosterwolde

Sneek Wit Zwart verloor afgelopen zondag met 2-1 van Leonidas. Die verliespartij was de derde op rij en vormde het sluitstuk van een fase, waarin de Snekers niet bepaald in punten grossierden en waarin het vertrouwen zeker niet toenam. Wat dat laatste betreft komt het bekerduel tegen derdeklasser DIO Oosterwolde misschien wel als gelegen, want daarin zou men het wankele vertrouwen kunnen opvijzelen.

DIO Oosterwolde speelde aan het begin van dit decennium nog in de eerste klasse. De hoofdmacht kon toen op dat niveau niet mee en degradeerde na één seizoen al weer. Het jaar daarop werd Door Inspanning Ontspanning tot de nacompetitie veroordeeld en dat toetje kende ook geen happy end met als gevolg, dat de blauwhemden sinds het seizoen 2013-2014 hun kunsten in de derde klasse vertonen. In het eerste seizoen op dat niveau eindigde men als vierde en won men een periodetitel, doch de stap terug naar de tweede klasse bleek uiteindelijk een brug te ver. In de daaropvolgende twee jaren speelde DIO met resp. een tiende en een achtste plaats een bescheiden rol, maar vorig seizoen werd de ploeg van trainer Teun Dikken knap derde. DIO bleef toen echter verstoken van een periodetitel, maar het elitekorps lijkt de lijn van vorig seizoen nu naadloos door te trekken en maakt nu in drie D nog kans op de eerste periodetitel. In de strijd om dat imaginaire kleinood die gaat tussen Jubbega en DIO, kan de nederlaag tegen Akkrum van twee weken geleden wel eens een hele dure zijn geweest, want Jubbega heeft met nog een wedstrijd voor de boeg en met één punt voorsprong vooralsnog de beste papieren.

De beste papieren voor het bekerduel van zaterdag behoren op basis van het klassenverschil zonder enige twijfel toe aan Sneek Wit Zwart. Dat was een paar seizoenen terug toen beide clubs elkaar in de beker troffen, ook zo. Destijds kostte het de Snekers echter beduidend meer moeite dan de 5-1 eindstand wellicht doet vermoeden. DIO bleek die avond een taaie opponent en de ploeg uit de Waterpoortstad wist toen pas in de slotfase het verschil te maken. De wedstrijd van komende zaterdag wordt dan ook zeker niet één uit de categorie “appeltje-eitje”, te meer omdat het DIO van nu op basis van de cijfertjes beter en sterker lijkt dan het DIO van toen. Een indruk die vooral is gebaseerd op de tot nu toe afgewerkte competitieduels, waarin de Ooststellingwervers behoudens de al genoemde wedstrijd tegen Akkrum alle duels wisten te winnen en de meesten ook nog eens met klinkende cijfers. De mannen van aanvoerder Wesley Tankink zullen derhalve op zijn qui vive moeten zijn, wil men niet al in de eerste ronde tegen een blauw oog oplopen.

Welke spelers dat oog moeten zien te voorkomen, blijft nog even in het ongewisse. Niet zelden worden duels in de districtsbeker noord gebruikt om andere spelers een kans te geven c.q. aan het werk te zien. De eventuele inzet van “reserves” neemt niet weg, dat Sneek Wit Zwart wanneer men bij de les is, in staat moet zijn een plek in de kokertjes voor de volgende ronde te reserveren, iets wat bovendien het wankele vertrouwen naar mag worden aangenomen, toch iets minder wankel zal maken.

Bron: www.pengel.weebly.com