Wethouder geeft ‘Klein geluk’ aan mantelzorgers

Sneek- Tijdens een ‘high tea’ voor mantelzorgers deelde wethouder Gea Akkerman van Súdwest-Fryslân deze week het boekje ‘Klein geluk voor de mantelzorger’ uit.

De bijeenkomst in Galamadammen bij Koudum was de eerste in een reeks van vier, georganiseerd door de stipepunten in de gemeente Súdwest-Fryslân. Tijdens de bijeenkomsten – met als thema ‘Mantelzorg doe je samen!’ – wordt aandacht gevraagd voor de bijzondere rol van mantelzorgers.

Vrijdag 10 november is de nationale Dag van de Mantelzorg, waarop mantelzorgers op diverse manieren in het zonnetje worden gezet. Wethouder Akkerman weet hoe belangrijk mantelzorgers zijn, maar weet ook dat bij veel mantelzorgers overbelasting op de loer ligt. “Met dit mooie en praktische cadeautje willen we u een steuntje in de rug geven”, zei ze over het boekje. “Er staan praktische tips, adviezen en herkenbare verhalen in die u kunnen helpen. Denk ook om u zelf.”

De gemeente Súdwest-Fryslân waardeert de inzet van mantelzorgers. Daarom ook ontvangt iedere mantelzorger die bij de gemeente bekend is dit boekje de komende periode (uiterlijk week 47). Mantelzorgers in de gemeente kunnen via de gebiedsteams ondersteuning krijgen of de mantelzorgwaardering van 75 euro aanvragen.