Vruchtbare social media dag Bogerman Sneek

Sneek – Csg Bogerman organiseerde maandag 6 november een speciale social media dag voor zowel leerlingen als ouders. Het doel hiervan was om ouders en leerlingen te laten zien hoeveel invloed social media tegenwoordig heeft en hoe zij hiermee om kunnen gaan.



Overdag kregen leerlingen in groepen een voorstelling te zien over social media. Drie acteurs lieten op een herkenbare manier zien hoe social media tegenwoordig invloed heeft op ons gedrag en leven. Na de voorstellingen gingen zij nog kort in gesprek over de voorstelling en vroegen zij leerlingen hoe zij zelf handelden in bepaalde situaties.

s’ Avonds was er een ouderavond georganiseerd. Het doel hiervan was om ouders te inspireren met allerlei nieuwe tips, denk- en gespreksstof. Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media sprak over alle mogelijke onderwerpen wat betreft tieners op het internet: van Snapchat tot sexting en van puberhumor tot pestgedrag. Afgewisseld door scènes gespeeld door twee acteurs van Helder Theater die op een herkenbare manier in beeld brachten hoe het er thuis aan toe gaat. Een programma met veel humor waarin er werd meegedacht en gelachen.



De school hecht waarde aan dit onderwerp omdat de social media hedendaags niet meer weg te denken is uit de maatschappij. Door ouders erbij te betrekken wordt het een onderwerp waar school, ouders en leerlingen samen over in gesprek kunnen en zij elkaar helpen en versterken.